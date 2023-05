Jeni Nicolau nu a avut deloc o viață ușoară. A fost nevoită să cânte de la 16 ani, iar de-a lungul carierei sale, a trăit destule momente mai penibile. Artista chiar a povestit recent o întâmplare de acest fel, însă acum se amuză când își aduce aminte. S-a întâmplat chiar la propriul concert, la intrarea pe scenă.

Jeni Nicolau, lovită de un bodyguard înainte să intre pe scenă

Cântăreața se pregătea să intre pe scenă la Slatina. Însă erau atât de mulți oameni acolo, încât un bodyguard a început să-i lovească. Fiind întuneric, omul de la securitate nu și-a dat seama că a lovit-o inclusiv pe ea.

„Au fost multe momente penibile. La Slatina eram în spectacol cu Stana Izbașa și era atât de multă lume că se rupeau ușile. Noi am intrat prin lateral și unul de la ordine i-a luat pe toți la palme și, cum stăteam la rând să intrăm, mi-am luat și eu una. Era și întuneric, iar când a dat, nu și-a dat seama că sunt eu.

Cel mai greu moment din viața mea a fost în 2008 când a venit criza, iar noi cei care făceam revistă (liber profesioniștii) nu mai aveam loc pe niciunde. A fost cel mai greu an, atunci am învățat să mă rog și atunci am descoperit că iubirea face minuni. Soțul meu a fost cel care m-a ridicat, însoțit și m-a pus la treabă. Îi mulțumesc și îi datorez mult!”, a declarat Jeni Nicolau pentru Fanatik.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat cântăreața

Recent, artista s-a confruntat cu amețeli puternice și dureri de cap. Cauza se pare că a fost o spondiloză mai veche, pe care nu a reușit să o trateze la timp.

„Să știi că a fost un început mai atipic, pentru că m-am trezit chiar pe 1 Martie cu o amețeală, am avut un vertij care m-a speriat foarte tare și am constatat că acest vertij este de la spondiloză mai veche, pe care nu am băgat-o în seamă și s-a gândit și ea, pentru că nu am mai băgat-o în seamă, să-mi atragă atenția ”, a spus ea.