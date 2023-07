Andra, glume pe seama siluetei

Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Și-a construit cariera pas cu pas, a muncit de mică, iar acum culege roadele.

De altfel, cântăreața este împlinită și pe plan personal. Deși, împacă bine viața de familie cu viața artistică și este un om care își vede de drumul său, Andra nu a scăpat de comentariile internauților. Artista a fost criticată, pentru că nu ar avea o siluetă de invidiat precum alte vedete.

Aceste răutăți au afectat-o inițial pe Andra, însă ulterior și-a dat seama că ea e apreciată pentru ceea ce oferă oamenilor prin muzica sa și nu ar trebui să aibă măsurile unui model.

„E un subiect sensibil, într-adevăr, fiecare poză este studiată, măsurată. Cum spuneam când vorbeam despre prejudecăți și stereotipuri, pare că unii se așteaptă să avem toți aceeași siluetă și același stil de viață. Oamenii însă sunt diferiți, unii sunt înalți, alții mai puțin, unii sunt atletici, alții nu.

Am avut senzația la un moment dat că, dacă sunt cântăreață, trebuie să port XS la haine și să apar numai în costum de baie. Mi-am dat seama repede, din fericire, că oamenii mă apreciază pentru cine sunt eu și cum sunt eu, chiar dacă nu sunt un fotomodel de 1,80 m înălțime și 49 kg.

Nu îmi place să mă compar cu alte femei, cred că putem fi frumoase în multe feluri și este important să fim sănătoase și să avem grijă de noi. Așa că am lăsat de mult în urmă grijile legate de „ce o să zică lumea?

În general, nu prea mă supăr dacă sunt întrebată despre diete: fie vorba între noi, cred că le-am și încercat pe toate, deci pot să ofer informații utile” , a declarat Andra într-un interviu pentru revista Viva.

Andra a ținut postul intermitent

Artista a ținut postul intermitent, însă spune că a dat rezultate pe termen scurt. Andra a declarat că atunci când are perioade aglomerate are nevoie de energie și de mese echilibrate.

„Am încercat și Fasting, da. A dat rezultate pe termen scurt, că doar nu ai cum să nu slăbești dacă nu mănânci, nu?

Dacă am o perioadă de repaos, poate fi, dar dacă am turnee, dacă am repetiții, am nevoie de energie, trebuie să mănânc echilibrat. Nu sunt în măsură să recomand eu diete, recomand oricui să discute cu un nutriționist”, a mai spus Andra.