Așadar, Mircea Badea a prezentat concluzia la care a ajuns în urma zilei de 6 mai, care a fost marcată de eveniment istoric: încoronarea regelui Charles al III-lea.

Astfel, realizatorul emisiunii „În gura presei” a pus în antiteză anvergura și coerența manifestărilor de la Londra și curentul „woke”. Omul de televiziune a subliniat faptul că mișcarea pur și simplu „nu duce nicăieri”.

Mircea Badea a reacționat după încoronarea regelui Charles al III-lea

„Deci, după ziua de astăzi am rămas cu multe imagini frumoase. Am rămas cu senzația pe care o aveam deja, că britanicii sunt încă o națiune foarte puternică și s-a văzut asta și astăzi. Dincolo de ceea ce am văzut, concret, în percepția mea a răzbătut asta: sentimentul unei națiuni încă foarte puternice, care își asumă istoria, își asumă destinul, identitatea, se ia în serios și n-am simțit acum vreo aroganță din asta, imperială.

Nu în sensul ăsta am zis ‘se ia în serios’, ci în sensul cinstit. În anumite momente, să te iei, ca națiune, în serios, presupune o coloană vertebrală care vine din istorie și din tradiție. De aceea, tradiția este importantă. De aceea, curentul ăsta ‘woke’ din care face parte și doamna Markle, curentul progresist-hollywoodian-modernist, în care ‘istoria începe cu noi, lumea începe cu noi’, nu funcționează și nu duce nicăieri”, a declarat Mircea Badea la Antena 3.

Amintim că prințul Harry, care a renunțat oficial la statutul de membru activ al Casei de Windsor și care și-a tensionat și mai mult relațiile cu familia sa din Anglia după publicarea cărții autobiografice „Spare”, a participat sâmbătă la ceremonie pe o poziție similară rudelor regale de grad mai îndepărtat.

Principesa Margareta, mesaj pentru Regele Charles înainte de încoronare

Amintim că Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a transmis un mesaj în care a subliniat devotamentul monarhului față de Coroană și de Națiune.

Majestatea Sa Regele Charles este încoronat după aproape şase decenii de slujire devotată a Regatului Unit şi a Commomwealth. Întreaga mea viaţă am fost martora devotamentului său faţă de Coroană şi Naţiune”, a spus aceasta, cu ocazia încoronării Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii.