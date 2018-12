Jafuri cibernetice fără precedent. Un nou tip de atac asupra băncilor

Atacatorii au folosit trei tipuri de dispozitive: un laptop, un Raspberry PI (un computer miniatural, de dimensiunea unui card de credit) sau un Bash Bunny (un instrument creat special pentru derularea de atacuri prin USB), echipat cu un modem GPRS, 3G- sau LTE. Acestea le-au permis atacatorilor să pătrundă de la distanţă în reţeaua organizaţiei financiare.

Odată ce era stabilită conexiunea, infractorii cibernetici încercau să obţină acces pe serverele web pentru a fura datele de care aveau nevoie ca să ruleze un RDP (protocol de acces remote) şi apoi să obţină bani sau date. Această metodă de atac fără urme („fileless”) includea folosirea Impacket, winexesvc.exe sau psexec.exe pentru acces de la distanţă. În etapa finală, atacatorii foloseau soft-ul de control de la distanţă pentru a menţine accesul la computerul infectat.

„Pe parcursul ultimului an şi jumătate, am observat un tip complet nou de atac asupra băncilor, foarte complex, în materie de detecţie”, spune Sergey Golovanov, security expert la Kaspersky Lab. „Punctul de intrare în reţeaua companiei a rămas necunoscut multă vreme, din moment ce putea fi localizat în orice birou, din orice regiune. Aceste dispozitive necunoscute, introduse pe ascuns, nu au putut fi găsite de la distanţă. În plus, atacatorul a folosit instrumente legitime, ceea ce a complicat şi mai mult răspunsul la incident.”

Pentru a se proteja împotriva acestei metode inedite de jaf digital, recomandăm instituţiilor financiare:

• Acordaţi o atenţie deosebită monitorizării dispozitivelor conectate şi accesării reţelei organizaţiei – folosind o soluţie cum este Kaspersky Endpoint Security for business.

• Eliminaţi punctele vulnerabile de securitate, inclusiv cele care se referă la configurări greşite de reţea, cu un serviciu de genul Kaspersky Penetration Testing service, care face inclusiv recomandări despre cum pot fi rezolvate problemele detectate.

• Folosiţi o soluţie specializată împotriva ameninţărilor complexe, care poate detecta toate tipurile de anomalii şi activităţi suspecte din reţea, similară platformei Kaspersky Anti Targeted Attack.