Chiar înainte ca decizia de închidere a școlilor să intre în vigoare, au apărut deja reclame la cluburi de vacanță pentru copii. Părinților li s-a oferit astfel soluția în cazul în care nu au cu cine să-i lase pe cei mici.

Problema este că aceste cluburi fac practic nule măsurile de prevenire luate de autorități. Raed Arafat consideră că cei care au lansat astfel de reclame „îşi bat joc” de măsurile pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

„Noi luăm măsura de a închide şcolile ca să reducem contactul şi să reducem posibilitatea de răspândire şi apar reclame pentru cluburile după şcoală sau cluburile de vacanţă, ca să nu le spună after school şi cu o sută de lei pe zi să pui copiii toţi împreună acolo. Asta înseamnă că măsura pe care am luat-o nu mai are niciun rost”, a declarat Raed Arafat la Antena 3.

În tot acest timp, Camera Deputaţilor se va reuni în şedinţă joi pentru a dezbate şi adopta proiectul de lege prin care se acordă zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Decizia a fost luată în şedinţa Biroul permanent al Camerei de marţi.

„Joi după-amiază va avea loc şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor în care vom dezbate şi aproba proiectul care face referire la situaţia în care copiii, nemaiputând merge la şcoală, şcolile fiind închise, unul dintre părinţi să poată să stea acasă să îngrijească de aceştia. Astăzi, toate grupurile parlamentare au fost de acord cu retrimiterea proiectului la comisie, pentru că nu era foarte clar reglementat în proiectul legislativ cine plăteşte salariul părintelui care stă acasă pe perioada acestei crize, în condiţiile în care şcolile sunt închise”, a precizat liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis.

Ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus în România arată că 30 de persoane au fost infectate cu coronavirus. În același timp, peste 11.000 de români sunt în izolare la domiciliu.

