Isărescu îi răspunde lui Zamfir: trebuie să citească mai mult decât un articol de opinie

BNR îl sfătuieşte pe Daniel Zamfir, promotorul mai multor legi care lovesc puternic în băncile comerciale, să citească cu atenţie documentele oficiale, în loc să lecturez superficial articole de opinie.

Banca centrală face referire la textul redactorului şef al unei publicaţii economice, în baza căruia Zamfir a decis să îl cheme pe Mugur Isărescu la parlament pentru a explica de ce abia acum recunoaşte că băncile comerciale au ţinut România în stare de subdezvoltare.

Totuşi, în Raportul asupra stabilităţii financiare emis de BNR şi invocat de editorialistul de care a plecat iniţiativa lui Zamfir nu se precizează nicăieri că băncile comerciale ar fi făcut acest lucru.

Raportul se limitează să arate că, în anumite perioade nivelul creditelor acordate de bănci, mai ales companiilor, a fost unul scpăzut, băncile contribuind astfel la menţinerea unui nivel de intermediere financiară redus.

Iată ce îi transmite BNR senatorului Daniel Zamfir, cunoscut, printre altele, ca principal promotor al unor legi ca cea care defineşte darea în plată sau cea prin care se intenţionează plafonarea dobânzilor: