Irinel Columbeanu se înțelege tot mai bine cu Monica Gabor, fosta sa soție. Chiar și conflictul dintre el și Mr. Pink s-ar fi aplanat. Într-un interviu recent, fostul om de afaceri a spus că va pleca în luna decembrie în Statele Unite. El va petrece Sărbătorile de Iarnă împreună cu fiica sa, Irina.

”Cu Monica mă înțeleg bine! Cu Irinuca la fel de bine! Chiar astăzi dimineață am vorbit cu ea. I-am trimis prin mesaje niște mascote și mi-a spus că îi plac. Vorbesc cu ea aproape în fiecare zi. Ne înțelegem de minune. Fiica mea nu știu când mai vine în România, însă vă pot spune că o să merg eu în decembrie, de sărbători, la ea.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au fost căsătoriți timp de mai mulți ani. Cei doi au împreună o fetiță, pe Irina. După ce s-au despărțit, fata a stat o perioadă cu tatăl ei. Ulterior, tânăra s-a mutat cu mama ei în Statele Unite.

Irinel Columbeanu a avut parte de o adevărată surpriză la azilul unde locuiește, în cursul unii octombrie.. Fostul om de afaceri a primit un telefon care l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Mr. Pink l-a sunat și i-a făcut o ofertă la care nu se aștepta. Acesta i-a spus că dacă dorește să fie aproape de Irina, se oferă să plătească bilet de avion și însoțitor până în America. Apoi îi plătește absolut tot pentru a sta la cel mai bun azil, cu cea mai bună îngrijire medicală.

Irinel a fost profund impresionat, nu-i venea să creadă, a zis că se va gândi la propunerea lui”, a declarat un apropiat al acestuia pentru sursa menționată.

Acesta a recunoscut că este mult mai liniștit de când s-a mutat în azilul unde a fost și tatăl său acum mulți ani.

„Beneficiind de experiența anterioară a faptului că l-am dus pe tatăl meu acolo și știam despre ce e vorba, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo”, a spus fostul om de afaceri.