Irinel Columbeanu a fost internat de prieteni într-un azil după un episod uluitor, în care a ieșit dintr-un supermarket și nu a mai știut cum să ajungă acasă.

Mai mult, nici nu mai știa cine este, conform Cancan.

După acel episod, prietenii l-au sfătuit să se ducă la un azil, pentru a fi supravegheat non stop.

În momentul de față, fostul afacerist se află la azilul lui Ion Cassian. I s-au făcut analize complete și a fost evaluat de un neurolog și de un psihiatru pentru ajustarea tratamentului.

Amintim că onorariul de 3.000 de lei pe lună este achitat, momentan, de către prieteni, care au făcut chetă. La rândul ei, fiica acestuia, Irina, i-a trimis 200 de dolari din propriile economii.

Adevărata surpriză a venit după ce fostul om de afaceri a primit un telefon care l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Potrivit sursei menționate, Mr. Pink l-a sunat și i-a făcut o ofertă la care nu se aștepta.

Amintim că acesta a vorbit deschis despre experiența sa în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV. Astfel, a recunoscut că este mult mai liniștit de când s-a mutat în azilul unde a fost și tatăl său acum mulți ani.

„Beneficiind de experiența anterioară a faptului că l-am dus pe tatăl meu acolo și știam despre ce e vorba, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo”, a spus fostul om de afaceri.