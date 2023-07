Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la Malibu. E spectaculos, cu palmieri peste tot. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim”, a declarat Irinel Columbeanu pentru

Irinel Columbeanu și-a revăzut fata după 5 ani

Afaceristul nu și-a mai văzut fata de 5 ani. Revederea a fost emoționantă. Irina a mers cu mașina să-și ia tatăl de la hotelul în care era cazat. Ea are mașină la cei 16 ani, deoarece legile din SUA permit minorilor să conducă de această vârstă.

”Prima întâlnire a fost la recepția hotelului unde am fost cazat. Ne-am luat în brațe. S-a înălțat foarte mult din 2018, de când nu ne-am văzut. Vrea să se ducă la tot felul de colegii.

M-a întrebat pe mine, de m-aș pricepe eu. E interesată de psihologie în primul rând. Am stat fix o săptămână. Irina e foarte bine, a crescut frumos”, a mai precizat Irinel Columbeanu.

Mr. Pink ar fi plătit pentru zborul și cazarea lui Irinel Columbeanu peste Ocean

Conform unor surse cancan.ro, Mr. Pink a suportat cheltuielile pentru zborul și cazarea lui Irinel Columbeanu în America. Aproximativ 10.000 de dolari ar fi plătit miliardarul chinez. Irinel Columbeanu a stat o săptămână în America.