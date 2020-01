Miercuri pe 22 ianuarie, Casa Albă a sărbătorit 15 ani de la căsătoria cuplului prezidențial și a publicat o imagine romantică în care cei doi sunt surprinși dansând.

În poză Melania Trump apare într-o rochie elegantă și este numai zâmbete în timp ce dansează cu președintele Donald Trump. Acesta din urmă este îmbrăcat într-un frac, iar cei doi dansează pe muzică, aparent interpretată de o formaţie care apare în fundal.

Cu ocazia acestui eveniment, mai multe publicații au ținut să-i felicite prin intermediul unor postări pe rețelele de socializare. Nici criticii președintelui Donald Trump nu s-au lăsat mai prejos însă și au postat la rândul lor imagini menite să-l înțepe.

❤️ HAPPY ANNIVERSARY ❤️ President @realDonaldTrump and First Lady Melania Trump are celebrating 15 years of marriage! 🍾 pic.twitter.com/kiiGcmZ7To

— FOX Illinois (@foxillinois) January 22, 2020