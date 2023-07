Cătălin Predoiu a numit astăzi noua conducere a IPJ Ilfov.

Așadar, cu data de 12 iulie a.c., prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Dumitru Bîltag a fost împuternicit să exercite atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

În trecut, acesta a îndeplinit funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, funcția de director al Oficiului Național de Protecție a Martorilor și cea de adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări.

Cătălin Predoiu a numit noua conducere a IPJ Ilfov

Totodată, din dispoziția inspectorului general al Poliției Române, cu data de astăzi, 12 iulie, comisar-șef de poliție Florea Remus-Mugurel a fost împuternicit să exercite atribuțiile funcției de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov. Până în prezent, a îndeplinit funcția de șef al Secției 23 de Poliție București.

De asemenea, din dispoziția inspectorului general al Poliției Române, cu aceeași dată, subcomisar de poliție Bălan Alexandru-Daniel a fost împuternicit să exercite atribuțiile funcției de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov. Acesta a îndeplinit funcția de adjunct al șefului Secției 2 de Poliție București.

Noua echipă managerială a Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov urmează să stabilească în curând noua conducere a Poliției Orașului Voluntari.

Monica Salomie va fi șeful interimar al ANPDPD

Tot miercuri, premierul Marcel Ciolacu a numit-o pe Monica Salomie, șefa serviciul Juridic al Autorității Naționale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), în funcția de președinte al ANPDPD. Decizia acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial miercuri, pe 12 iulie.

Hotărârea șefului Executivului vine după ce Mihai Tomescu a decis să plece din funcție.

”Dragii mei, am luat astăzi act de decizia domnului Prim Ministru de a fi destituit din funcţia de preşedinte al ANPDPD. Eu mă consider o persoană demnă şi un profesionist şi nu vreau sa comentez aceasta decizie. Pentru mine aceasta funcţie nu a reprezentat o sinecură şi nu am o miză politică. Tot ceea ce am facut a fost să mă pun in sprijinul persoanelor cu dizabilităţi si să repun pe picioare o institutie care a pătimit atat de mult de-a lungul anilor.

Au fost cel puţin cinci reorganizări sau desfiinţări succesive ale acestei instituţii în ultimii zece ani, fapt ce se răsfrânge şi în calitatea politicilor sociale din acest domeniu. Legat de situaţia tragică şi cele petrecute în serviciile sociale apărute în spaţiul public zilele acestea, doresc să vă spun că monştrii care au avut aceste comportamente faţă de persoanele cu dizabilităţi trebuie să suporte consecinţele legii.

Vă asigur însă că toate acţiunile noastre de control şi monitorizare au fost realizate cu profesionalism şi de echipe formate din oameni de înaltă calitate morală. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul şi îmbrăţişez comunitatea persoanelor cu dizabilităţi din România”, a scris acesta pe Facebook încă de pe data de 7 iulie.