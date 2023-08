Șeful IPJ Constanța va fi dat afară

Șeful IPJ Constanța va fi dat afară! Adrian Glugă va fi demis din funcția de șef al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța miercuri, 23 august 2023, la ora 18:00.

Urmează să fie concediat și șeful Poliției Rutiere Constanța, comisarul Constantin Stoian, relatează Antena 3 CNN.

Demisiile lor au loc din cauza lui Vlad Pascu

Demisiile lor au loc din cauza accidentului rutier care a avut loc, sâmbătă, când Vlad Pascu, un băiat drogat de doar 19 ani, a intrat cu mașina în opt tineri cu vârste cuprinse între 19 ani și 21 de ani. Ei mergeau pe marginea şoselei la ieșirea din 2 Mai. O fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani au murit pe loc. Alte trei persoane din acel grup au fost grav rănite, fiind transportate de urgență la spital pentru îngrijire medicală.

După ce a provocat accidentul rutier, el a fugit de la fața locului, însă a fost depistat la scurt timp de oamenii legii în Vama Veche. Aparatul DrugTest a indicat că Vlad Pascu consumase cocaină, amfetamină și metamfetamină. A fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe interzise.

Potrivit sursei citate anterior, el provine dintr-o familie înstărită și locuiește într-o zonă selectă din București. Pe rețelele sociale se pozează adesea prin mașini scumpe. De altfel, mașina pe care o conducea în momentul în care a provocat accidentul rutier valorează aproximativ 100.000 de euro.

El este un cunoscut prin România ca fiind consumator de droguri, ajungând în multe situații neplăcute din această cauză. În plus, atunci când părinții lui nu îi dau bani, el își vindea hainele de firmă pentru a-și cumpăra substanțe interzise. Într-una dintre fotografiile postate de el pe reţelele sociale, poartă un tricou roșu pe care scrie în limba engleză „Drugs are my life” (Drogurile sunt viaţa mea).