Băiatul consumase cocaină, amfetamină și metamfetamină

În dimineața zilei de sâmbătă, 19 august 2023, un băiat drogat de doar 19 ani a intrat cu mașina în opt tineri cu vârste cuprinse între 19 ani și 21 de ani care mergeau pe marginea şoselei la ieșirea din 2 Mai. O fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani au murit pe loc, iar alte trei persoane din acel grup au fost grav rănite, fiind transportate de urgență la spital pentru îngrijire medicală.

După ce a provocat accidentul rutier, băiatul respectiv a fugit de la fața locului, însă a fost depistat la scurt timp de oamenii legii în Vama Veche. Aparatul DrugTest a indicat că tânărul respectiv consumase cocaină, amfetamină și metamfetamină. Polițiștii au întocmit deja un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe interzise.

„La data de 19 august a.c., în jurul orei 05.25, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe D.N. 39, în apropierea localităţii Vama Veche, a avut loc un accident rutier. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că un tânăr, de 19 ani, ar fi condus un autoturism pe D.N. 39 şi ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier, au decedat la faţa locului o tânără, de 20 de ani şi un tânăr, de 21 de ani. De asemenea, au mai fost răniţi doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani şi o tânără, de 20 de ani”, a transmis, sâmbătă, IPJ Constanţa.

„Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină. De asemenea, conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, au spus oamenii legii, potrivit Antenei 1.

Băiatul respectiv își vindea hainele pentru a-și cumpăra droguri

Potrivit Antenei 3, tânărul respectiv provine dintr-o familie înstărită și locuiește într-o zonă selectă din București, iar rețelele sociale se pozează adesea prin mașini scumpe. De altfel, mașina pe care o conducea în momentul în care a provocat accidentul rutier valorează aproximativ 100.000 de euro.

El este un cunoscut prin România ca fiind consumator de droguri, ajungând în multe situații neplăcute din această cauză. În plus, atunci când părinții lui nu îi dau bani, el își vindea hainele de firmă pentru a-și cumpăra substanțe interzise. Într-una dintre fotografiile postate de el pe reţelele sociale, poartă un tricou roșu pe care scrie în limba engleză „Drugs are my life” (Drogurile sunt viaţa mea).