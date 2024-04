Scopul holdingului este de a dezvolta și de a scala branduri autohtone puternice și sustenabile atât pe baza unei strategii comune. Despre asta am stat de vorbă cu Ionuț Bindea, CEO ROCA.

Pe 11 martie, a fost finalizat procesul de listare a ROCA Industry pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB), la aproximativ doi ani de la debutul pe piața secundară AeRO. ”Pasul, spune Ionuț Bindea, CEO-ul companiei, reprezintă o promisiune respectată, fundația de la care am pornit ROCA Industry, primul holding românesc de materiale de construcții”, scrie infofinanciar.ro.

”În 2023, în ciuda greutăților întâmpinate de industria materialelor de construcții, ne-am asumat obiective strategice și le-am bifat rând pe rând: am promis o majorare de capital și am reușit cea mai mare majorare de capital social de pe bursa românească din tot anul 2023 (și de fapt una din cele doar 2 reușite realizate pe întregul an); am anunțat 3 achiziții și astăzi avem aceste companii în portofoliul holdingului și admiterea tranzacționării pe piața reglementată, care reprezintă doar jumătatea drumului”, declară Ionuț Bindea pentru Capital.