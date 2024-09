Ion Țiriac, cel mai bogat român, surprinde din nou. Fostul jucător de tenis a dezvăluit recent că a achiziționat o aeronavă „aproape nouă”, în valoare de 60.000.000 de euro.

Mai mult, avionul este pilotat chiar de el. Miliardarul a explicat că este supus periodic la teste fizice și medicale pentru a avea voie să piloteze.

De exemplu, este nevoit să dea proba simulatorului în fiecare an. Astfel, el stă câte cinci ore într-un habitaclu care simulează zborurile reale.

Este supus și la teste medicale o dată la șase luni. Fără acestea, nu ar putea să-și satisfacă pasiunea pentru avioane. El subliniază și că nu are „niciun fel de problemă”.

Miliardarul a dezvăluit apoi că avioanele achiziționate de el nu sunt „single pilot” (n.red. cu un singur pilot). Astfel, are și copilot.

„Mi-am luat medicalul acum trei săptămâni, iar acum zece zile am stat în cușcă cinci ore, în simulator la Dubai, că nu mai fusesem de mult în simulator. În fiecare an trebuie să fac aceste teste, pentru că altfel nu am voie să pilotez, iar medicalul trebuie să-l fac la șase luni. Cât timp am medicalul, nu am niciun fel de problemă. Am și copilot, normal. Avioanele pe care le pilotez eu, nu sunt single pilot.

Eu am acum un avion care mă duce la Beijing. De aici la Hong Kong. 14 ore! Am un avion, care e aproape nou, și care ăsta zboară cu 1.000 de mile mai mult decât celălalt. Un avion din ăsta nou costă vreo 60 de milioane de euro. Acesta este un avion relativ nou. După 15 ani îl desface complet și îl pune înapoi, ca să vadă dacă are ceva. Avionul iese nou, zero kilometri. Dacă vrei să-l vinzi, nu mai iei 20 de milioane pe el”, a dezvăluit Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.