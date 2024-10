Ion Țiriac, un nume sinonim cu succesul financiar și stilul extravagant de viață, și-a deschis recent inima în legătură cu o slăbiciune profundă.

Cunoscut ca un antreprenor de succes și fost jucător de tenis, Țiriac a investit peste 5,5 milioane de euro într-un conac spectaculos în Namibia, achiziționat de la o familie elvețiană. Acest loc nu este doar o reședință, ci un refugiu care reflectă pasiunea sa pentru natură și aventură.

Pentru a adapta proprietatea la nevoile sale, Țiriac a investit încă 2 milioane de euro pentru a extinde un lac natural din apropiere, conferindu-i un farmec aparte.

Conacul său dispune de două vile de lux pentru oaspeți, opt bungalouri și o piscină, transformându-l într-o oază de relaxare și aventură.

De aici, Țiriac organizează safari-uri și expediții de vânătoare, oferind vizitatorilor oportunitatea de a explora sălbăticia africană.

Vânătoarea nu este doar un hobby pentru Țiriac; este o parte integrantă a vieții sale de peste 60 de ani. El a subliniat importanța vânătorii de animale mari, precum elefanții, pe care îi consideră esențiali pentru ecosistemul local.

Ion Țiriac și-a donat întreaga avere de 2,2 miliarde de dolari Fundației Ţiriac. Acest gest nu doar că subliniază angajamentul său față de responsabilitatea socială, dar evidențiază și rolul central pe care fiul său, Ion Alexandru Ţiriac, îl joacă în administrarea afacerilor familiei.

Într-un interviu pentru „Prietenii lui Ovidiu”, Ion Ţiriac a subliniat performanțele fiului său, declarând că acesta conduce organizația „formidabil de bine”.

În vârstă de aproape 50 de ani, Ion Alexandru are un rol activ în gestionarea fondurilor și a proiectelor fundației, lăsându-l pe tatăl său să se concentreze pe aspectele specifice legate de fundație.

„Feciorul meu, ăl’ mare, are aproape 48 de ani – 50 de ani. Și-a luat în mână sceptrul și conduce formidabil de bine fundația asta și cu toate treburile”, a declarat Ion Țiriac pentru „Prietenii lui Ovidiu”.

Ion Ţiriac a menționat cu mândrie și nepoții săi, evidențiind că Alexandru, cu o înălțime de 1,95 metri, a crescut și se dezvoltă sănătos.

„Mi s-a simplificat puțin viața în România, pentru că am grijă numai de fundație, fundație, fundație. Restul businessului, e Ion Ion (n.r. Ion Alexandru Țiriac), are treaba lui, o face bine, stă 6 luni în Emirate, stă 3 luni aici, 3 luni în altă parte. Își crește copiii, e foarte în regulă. Nepoții mei sunt în regulă și ei, sunt băieți mari. Alexandru are 16 ani, 1.95 m și 48 la picior. Ce vrei? Mai mult de atât nu puteam să fac”, a subliniat Ion Ţiriac.