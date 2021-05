Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România și se numără printre persoanele care susțin vaccinarea anti-covid. Într-un interviu acordat recent pentru GSP, fostul mare jucător de tenis al României, a declarat că ar da o lege dacă ar putea prin care vaccinarea anti-covid să fie obligatorie.

El a mai adăugat că dacă o persoană nu se vaccinează poate transmite virusul și altei persoane care poate avea urmări grave. Ion Țiriac menționează că vaccinarea este o datorie a ficărui cetățean și totodată este și gratuită, deci nimeni nu are niciun motiv pentru care să nu facă acest lucru.

„Eu aș da o lege prin care i-aș obliga pe toți să facă vaccinul. Foarte simplu! Nu refuzi, n-ai cum! Dacă refuzi dumitale să-ți faci vaccinul nu e doar treaba ta, e și treaba mea, că-mi dai mie pandemia.

Dacă ai lepră, nu te lasă nimeni să umbli pe stradă! E exact ca și cum ai avea o armă ascunsă cu care omori pe cineva. (…) E o chemare și o datorie a fiecărui cetățean, în special că e gratis”, a declarat Țiriac pentru GSP.

Totodată, acesta i-a invitat pe toți cei care vor dreptul la libertate să se ducă ”în junglă” nu să transmită boala altora care ar putea să moară.

„Toate treburile astea cu libertatea…păi du-te în junglă, închide-te undeva unde ai libertate, dar nu-mi da mie o boală care poate să mă ducă în groapă!”, a mai spus Țiriac.

Ion Țiriac susține pașaportul european de vaccinare

În luna aprilie, afaceristul a dezvăluit că a fost infectat cu noul coronavirus. Acesta declara atunci că nu a avut simptome, iar imediat cum i-a venit rândul l-a vaccin, l-a și făcut.

Ion Țiriac a mai adăugat că susține ideea unui pașaport european, mai ales în contextul în care el este nevoit să facă teste în fiecare săptămână când călătorește în diferite țări.

„Eu am avut-o fără să știu (n.r – boala). După ce am descoperit-o, n-am avut nici 0,05% simptome. Având în vedere că îmi venise rândul la vaccin, având vârsta, l-am făcut imediat. Mi se spune că șapte, opt, nouă luni nu pot s-o iau, nu pot s-o dau la nimeni.

Ar fi trebuit să se facă un pașaport european, dacă tot fac teste la fiecare săptămână ca să plec într-un loc sau să plec în altul, că eu trebuie să voiajez. Nu pot să stau fix aici”, a afirmat Ion Țiriac.