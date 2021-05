Ion Țiriac, jignit de o veche cunoștință: A uitat de unde a plecat

Fostul jucător și antrenor de tenis, Mihai Rusu, a vorbit despre Ion Țiriac la Sport Total FM. Acesta spune despre fostul mare tenismen că a uitat de unde a plecat și că nu mai poate vedea cum este jos. Chiar dacă a provenit dintr-o familie săracă, acum face parte dintr-o altă clasă socială și nu mai poate gândi altfel.

“Problema lui Tiriac este ca nu poate de acolo de sus, sa vada cum e jos. El a facut un salt formidabil si a uitat de unde a plecat. El povesteste ca a venit din saracie, dar acum traieste in alta sfera si asa gandeste. El gandeste ca poate sa faca orice indiferent de lege.”, spune Mihai Rusu.

Mihai Rusu a mai spus că Ion Țiriac a fost un model sportiv și uman și că au lucrat bine împreună, însă este important să nu se închidă ochii la lucrurile negative pe care le face. Acesta a mai spus că declarațiile și comportamentul lui nu îi fac cinste în anumite momente.

”Nu e nimic subiectiv. Pentru mine, a fost un model sportiv si uman, nu intamplator am fost sef de presa la Open Romania (1996-2001). Totdeauna am lucrat prea bine impreuna. Nu-ti mai spun cate interviuri am facut la Radio Europa Libera.

Am fost mereu un fan Tiriac, dar trebuie sa echilibram balanta si n-avem voie sa trecem sub pres pe cele rele. Nu trebuie sa ne lasam orbiti, e o mare personalitate, dar sunt declaratiile lui si comportarile lui care nu-i fac cinste”, a declarat Rusu pentru Sport Total FM.