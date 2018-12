Iohannis șterge pe jos cu Tudorel Toader și PSD! Ce l-a deranjat pe președinte

”Prezenţa mea astăzi aici vă rog să o vedeţi ca o încurajare instituţională. A fost un an foarte greu şi vă felicit pe toţi pentru echilibul de care aţi dat dovadă.

A nul 2018 a fost marcat de schimbările legislaţiei penale şi a legilor justiţiei. A fost un an dificil cu multe cumpene pentru România. Punerea în acord a acestor acte normative cu prevederile europene este absolut necesară şi vom ajunge în acest punct.

Deşi ne-am aflat într-un context complicat, CSM a fost un factor de echilibru faţă de actorii implicaţi. Vă rog să fiţi în continuare racordaţi la vocea interioară a sistemului care solicită apărarea independenţei magistraţilor.”, a declarat Klaus Iohannis.

Acesta l-a criticat pe Tudorel Toader pentru absenţa de la şedinţa CSM în cadrul căreia se prezinta bilantul instiuţiei.

"Aceste legi facute stramb, modificate imediat dupa promulgare, incoerenta de viziune a standardelor sistemului de justitie au generat consecinte negative. Tot ce s-a intamplat in ultimii 2 ani e un puternic semnal ca România poate progresa numai cu politici publice avanasate temeinic. CSM trebuie sa devina pentru Parlament un autentic partener de dialog. Nu ne mai permitem experimente care sa genereze noi probleme. Ministrul Justitiei inteleg ca astazi are alta treaba decat sa onoreze bilantul, Este principalul promotor al unor asemenea proiecte si membru de drept al CSM si are obligatia sa fie cel dintai care respecta aceste procese. In 2018, romanii v-au fost alaturi si veti avea cu siguranta si in viitor un aliat in fiecare cetatean care isi doreste un viitoar mai bun", a spus Klaus Iohannis in sedinta CSM.