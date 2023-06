Vedeta a lansat un atac greu la adresa lui Klaus Iohannis! Dana Budeanu a subliniat în emisiunea lui Victor Ciutacu că rotativa guvernamentală de marți a reprezentat un moment foarte dificil pentru președinte.

Mai mult, aceasta a spus că trebuie „să ai ficat șmecher” astfel încât să stai „aliniat cu premierul PSD” după toate tensiunile care au avut loc între liberali și social-democrați în trecut.

A fost o zi grea pentru Klaus Iohannis

„A fost o zi grea pentru președinte, a fost și ziua lui de naștere, se grăbea să fie îndrăgostit. Înseamnă ceva că i-a strâns mâna și l-a tras înapoi. Oricum, e singurul premier PSD cu care Iohannis a ieșit așa, în tandem.

Tabloul politic… Cred că azi a fost o zi groaznică pentru domnul Iohannis. Trebuie să ai ficat șmecher. Să strigi ani de zile (…) PSD, să strigi că sunt cancer, și să ajungi în genunchi să vină să îl salveze, să se roage de ei… Trebuie sa fii șmecher că să nu te afecteze, să ai ficat puternic. Să ai stăpânirea asta de sine, să stai azi aliniat cu premierul PSD, cu Ciolacu”, a declarat Dana Budeanu la România TV.

Vedeta a continuat, lansând un mesaj dur la adresa miniștrilor liberali.

„Tot ceea ce s-a întâmplat azi a fost foarte bine organizat din secundă în care PSD a acceptat să între cu PNL la guvernare. PNL e în cap, ce să mai facă? Burduja are școală, nu poți să-l compari cu pensații ceilalți. Obligat, cum a făcut-o, omul are școală. Noi suntem în guvern cu doamnele Turcan și Gorghiu, care au făcut zero în politică, că e nevoie și de femei, a zis și domnul Ciolacu. Ce, ești misogin?

La Cultură și la Justiție sunt două femei care una a zis că ne trezim morți şi cealaltă a zis că murim pentru sănătatea noastră, da?”, a subliniat Dana Budeanu.

Oamenii din România nu știu adevărul din Europa

Totodată, aceasta a susținut că „oamenii din România nu știu adevărul din Europa”.

„Domnul Popescu nu avea cum să nu plece pe făraș, că este un făraș. Doar OMV poate să explice de ce nu a plecat până acum. Plecarea lui Aurescu e cea mai importantă. Iohannis confirmă că exclusiv din cauza lui Aurescu nu am fost primiți în Schengen. Noi n-am intrat tocmai pentru că țările europene n-au vrut asta. Eu dacă aș fi austriac, francez, orice, tu ai da drumul la un culoar de emigranți? Niciodată, că aia deja sunt sufocați. Oamenii din România nu știu adevărul din Europa.

La Bode nu cred că e despre Schengen, cred că nu-l mai halește Iohannis și gata. La fel a fost și cu domnul Dincu. De ce a plecat din guvern, pentru că a zis că trebuie pace în Ucraina? Nu că îmi place mie de domnul Dincu, cred că ar trebui să se ducă în USR, de unde a și venit”, a completat Dana Budeanu.

Dana Budeanu este de părere că Ciolacu a negociat foarte bine lista de miniştri

Dana Budeanu a susținut și că liderul social-democrat Marcel Ciolacu a negociat foarte bine lista de miniştri.

„La negocierile inițiale, era o lista deșteaptă, șmecheră, cu pozițiile în guvern. E prea deștept Ciolacu. Este om de Parlament, iar acolo e greu de tot. Măscăricii ăștia nu știu, aia din PSD-ul vechi știau Parlament. În cazul negocierilor ăstora e important cu ce majoritate rămâi în Parlament după”, a spus aceasta.

În opinia Danei Budeanu, ieşirea UDMR de la guvernare a fost forțată de către Klaus Iohannis.

„Iohannis nu a vrut UDMR în guvern. Alianța dintre UDMR și PSD e o alianța veche de 30 de ani, UDMR este un partid puternic, cu oameni serioși și capabili, și nu au vrut să accepte că nu mai au Ministerul Mediului. Pentru ei e un fel de tradiție”, a declarat Dana Budeanu.