Administrația Prezidențială informează că președintele Klaus Iohannis, va avea marți, 18 august, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședință de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban și mai mulți miniștri.

În ceea ce privește participanți, alături de Orban, la discuțiile cu Iohannis vor mai participa viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, și ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros.

Sursa citată mai precizează că la finalul ședinței, Klaus Iohannis va susține o declarație de presă. Ce subiecte ar putea fi abordate Până în prezent nu se cunoaște motivul acestei ședințe de urgență, însă aceasta vine la scurt timp după ce mai mulți oficiali guvernamentali participă la deschiderea la deschiderea oficială a lucrărilor pentru Autostrada de Centură București (A0), Sector Sud, Lotul 2, Vidra – Bragadiru. Astfel, două din temele care ar putea fi abordate în ședința de lucru de la Cotroceni sunt investițiile pe care guvernul trebuie să le deruleze, pentru care s-au alocat mai multe fonduri după rectificare bugetară, dar și implementarea programului de relansare economică prezentat la începutul lunii iulie. De asemenea, printre temele abordate s-ar putea număra și seceta care a lovit România, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, abordând acest subiect în urmă cu câteva zile.

„Așa cum am promis încă de la începutul primăverii, când am constatat că s-a înregistrat în unele zone din România o secetă extremă, cum nu a mai fost în ultimii 50 de ani, toți cei afectați de secetă vor fi despăgubiți. Am fost în toate județele țării, în special în cele mai afectate de secetă și am văzut ceea ce s-a întâmplat acolo, atât fermieri mici, cât și fermieri mari au avut mari probleme”, a declarat Oros, într-o conferinţă de presă la sediul PNL Cluj.

De asemenea, fermierii care activează în zootehnie, unde efectul secetei a fost indirect, dar la fel de drastic, vor primi bani. „Cantitatea de furaje obținută anul acesta a scăzut foarte mult, dar prețul a crescut”, a explicat ministrul.

„Aceste despăgubiri trebuie să le facem la fel de obiectivi și responsabil, astfel încât fiecare segment din agricultură și industrie alimentară să aibă un anumit sprijin. Noi am insistat ca în toate ordonanțele militare să fie permisă deplasarea pe câmp, ferme sau locurile unde se vând produsele fermierilor și țăranilor pentru că nu știam cât va dura criza și care vor fi consecințele.

Am vrut să ne asigurăm că produsele alimentare de bază vor fi suficiente. De aceea, la această rectificare bugetară, care este penultima din acest an, cei 3,4 miliarde lei, ne asigură să plătim despăgubiri pentru secetă, dar și pentru sectorul zootehnic. Avem scheme de sprijin, de compensare a pierderilor, iar actele vor fi demarate cât de repede se poate”, a mai precizat Adrian Oros.