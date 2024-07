Președintele României, Klaus Iohannis, a publicat joi, pe platforma X, un mesaj cu prilejul Zilei Independenței SUA.

Klaus Iohannis a exprimat urările cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite și a subliniat că legăturile strânse dintre România și Statele Unite sunt mai puternice ca niciodată, reflectându-se în colaborarea intensă în cadrul Parteneriatului nostru Strategic.

Happy Independence Day to the United States and the American people! Our friendship is stronger than ever and this relationship is reflected by the substantial cooperation on all the dimensions of our Strategic Partnership 🇷🇴🇺🇸! Happy #4thOfJuly! pic.twitter.com/6Gt9MerxJj

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 4, 2024