Gigi Becali a ales să facă o analiză inedită asupra deciziilor pe care politicienii le-au luat în timpul crizei generate de pandemia de coronavirus.

În opinia sa, premierulului Ludovic Orban „îi merge mintea cât de cât. E băiat bun, dar nu prea are putere”.

În ceea ce-l privește pe șeful statului, Becali consideră acesta „are putere și când nu vorbește”.

„Iohannis are putere şi când nu vorbeşte. Când vorbea foarte lent, tot avea putere. (…) Când stau ăia şi îngenunchează, stau pe burtă, are putere Iohannis”, a declarat Becali la România Tv.

Nu credeam că o să se deștepte

Totodată, finanţatorul FCSB a adăugat că Iohannis „dormea la început”, însă acum s-a deșteptat.

„Cum vorbea aşa rar, dar nu credeam că o să deştepte aşa de repede. Îmi place de el.

Eu am încredere în el. E bărbat. La început cam dormea. Are personalitate, are cuvânt de spus. Nu e un ţâşt, bâşt”, a mai spus.

Afaceristul a avut și un mesaj pentru președinte, mai exact „să lase Guvernul să facă treabă. El să-şi facă treaba în străinătate”.

„Păi dacă Guvernul meu nu face treabă, o să vină iar PSD-ul cu 35 la sută”, a spus Gigi Becali.

Becali, președinte?

Întrebat dacă ar vrea să ocupe funcția de șef al statului, Becali a declarat că nu şi-ar dori această funcție, deoarece „nu mai ai timp să faci rugăciunea ca lumea”