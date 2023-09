Miercuri, pe data de 27 septembrie, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind modificarea articolului din Codul penal care se referă la incitarea la violenţă, ură sau discriminare, care poate fi reţinută ca infracţiune şi dacă se adresează şi criteriului de opinie sau apartenenţă politică.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art. 369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal în vederea soluţionării aspectelor ridicate de Comisia Europeană prin scrisoarea suplimentară de punere în întârziere în Cauza 2016/2075 în cadrul procedurii de infringement şi a deficienţelor semnalate de aceasta.

Incitarea la violenţă, ură sau discriminare va putea fi reținută

Se propune, astfel, eliminarea sintagmei criticate de Comisia Europeană, astfel încât infracţiunea de incitare la violenţă, ură sau discriminare să poată fi reţinută dacă făptuitorul a săvârşit elementul material indiferent dacă acesta a considerat ori nu drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte pe baza criteriilor de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Potrivit actului normativ, „incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Numărul cazurilor de violență este în creștere

Vă amintim că Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne propun extinderea ordinului de protecţie pentru orice victimă a violenţei de orice fel. Propunerea a fost dezbătută marți, pe 26 septembrie, împreună cu societatea civilă.

Potrivit ministrului Justiției, Alina Gorghiu, numărul cazurilor de violenţă creşte de la an la an. Numai în 2022 am avut peste 80.000 de cazuri, cu 5.000 mai multe decât anul trecut. „Iar anul acesta, numai pe violenţă domestică au fost înregistrate peste 38 de mii de sesizări”, a scris aceasta pe Facebook.

Oficialul a mai spus că „victimele violenţei domestice pot beneficia de ordin de protecţie. Dar cum rămâne cu celelalte victime ale violenţei care nu are loc în cadru familial?”

Alina Gorghiu a precizat că „proiectul Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Afacerilor Interne extinde această măsură de protecţie şi pentru infracţiunile de hărţuire sexuală (inclusiv online), lovire, influenţarea declaraţiilor, urmărirea fără drept şi repetată etc.”

„Indiferent dacă agresorul este membru de familie sau coleg de facultate, de muncă sau chiar vecin. A fost o dezbatere mai mult decât necesară. Rolul societăţii civile în astfel de proiecte este esenţial”, a conchis ministrul, mulțumind Comisiei Juridice și Comisiei de Apărare din Senat pentru organizare.