Doina Federovici, din poziția de președinte al CJ Botoșani, și-a asumat deblocarea celor mai importante proiecte din regiune. Anul trecut s-a semnat contractul de lucrări pentru Axa rutieră strategică Botoșani – Iași, investiție de peste 100 milioane euro, dintre care 70% fonduri europene nerambursabile. „Am monitorizat extrem de riguros toate investițiile județene de infrastructură rutieră, multe dintre ele fiind deja recepționate la finalul anului trecut, altele urmând a fi finalizate în 2022”, ne asigură Doina Federovici.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an?

DOINA FEDEROVICI: 2021 a fost un an provocator și intens, mai ales pe fondul crizei globale provocate de pandemia Covid-19. Am început mandatul de Președinte al Consiliului Județean Botoșani cu obiective foarte clare și realiste, care să aducă cât mai repede plus valoare comunității locale, mai ales că despre județul Botoșani, deși a dat cele mai importante personalități ale culturii noastre, s-a vorbit mult prea puțin. Era momentul să arăt botoșănenilor că se poate face performanță în administrație și la Botoșani, dacă ne unim forțele și punem în mișcare lucrurile.

Pasul I: deblocarea proiectelor din județul Botoșani

Pentru început mi-am focusat atenția spre deblocarea unor proiecte importante ale județului care stagnau de prea mult timp și care aveau un grad ridicat de așteptare în rândul botoșănenilor. Prin eforturi susținute și multă implicare, am reușit, alături de echipa pe care o conduc, să semnăm contractele de lucrări pentru Axa rutieră strategică Botoșani – Iași, investiție de peste 100 milioane euro, având 70% finanțare din fonduri europene nerambursabile. În prezent ne apropiem de finalizarea parțială a proiectului, două dintre cele trei loturi având planificate etapele de recepție cu un an mai devreme. Am monitorizat extrem de riguros toate investițiile județene de infrastructură rutieră, multe dintre ele fiind deja recepționate la finalul anului trecut, altele urmând a fi finalizate în 2022. Voi puncta aici Drumul Mănăstirilor, un drum cu o încărcătură ecumenică ridicată, care unește cinci mănăstiri de o frumusețe rară, locuri de unde au plecat doi dintre sfinții români din calendarul creștin-ortodox.

Împreună cu echipa de proiect, am găsit soluții viabile pentru deblocarea și finalizarea proiectului de extindere și modernizare a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”, investiție de importanță majoră pentru infrastructura medicală din Botoșani. După realizarea recepției finale, unitatea va fi deschisă pacienților.

CAPITAL: Ce proiecte aveți pentru acest an?

DOINA FEDEROVICI:Am pus accent pe dezvoltarea durabilă a județului, de aceea, toate proiectele noastre se regăsesc în strategia de dezvoltare durabilă a județului pe termen mediu, finalizată anul trecut. Fără o viziune clară și obiective bine definite nu putem avea coerență și rezultate.

Pasul II: demararea proiectelor de anvergură

În 2022 am demarat mai multe proiecte de anvergură ce vizează diverse domenii precum medical, rutier, utilități publice, mediu, cultură. Vom accesa cât mai multe linii de finanțare europeană, mai ales cele din PNRR. Îmi doresc să parcurgem cât mai multe etape pentru implementarea acestor investiții și mă voi asigura că întreaga echipă va fi mobilizată spre atingerea acestor ținte.

Construcția unui Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de Zi la Spitalul Județean „Mavromati”, modernizarea și extinderea Secției de Oncologie, eficientizarea energetică a Secției de Obstetrică-Ginecologie, reabilitarea unei Secții de Psihiatrie și a Blocului Alimentar de la Spitalul Județean „Mavromati” sunt investiții de aproximativ 25 milioane de euro ce vor avea finanțare din fonduri europene nerambursabile, PNRR, programe guvernamentale, cât și contribuție proprie din bugetul Consiliului Județean Botoșani. Pe sectorul drumurilor județene avem planificate investiții de aproximativ 60 milioane de euro pentru modernizarea ultimelor șapte drumuri județene de piatră. Lucrăm și la proiectul tehnic al Drumului „Vămii”, continuarea Axei strategice Botoșani – Iași până la Vama Rădăuți-Prut, pentru care accesăm prin Programul Operațional Regional o finanțare nerambursabilă de aproximativ 40 de milioane de euro.

Județul Botoșani are un potențial cultural deosebit, pe care îl vom valorifica, atât prin proiectele de investiții, cât și prin activitățile instituțiilor noastre culturale. În această vară începem lucrările de modernizare a Muzeului Județean de Istorie Botoșani, un proiect de aproximativ 7 milioane de euro, iar pentru reabilitarea Memorialul Ipotești Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” accesăm tot prin Programul Operațional Regional o finanțare nerambursabilă de 4 milioane de euro.

Realizarea unui drum de mare viteză între Botoșani și Suceava, prelungire a Autostrăzii Moldovei A7, este un alt proiect provocator al acestui mandat. S-a încheiat un parteneriat cu Primăria Botoșani, Consiliul Județean Suceava și Primăria Suceava, prin care am preluat de la CNAIR realizarea studiilor tehnice necesare demarării investiției. Am convingerea că în urma acestor studii, drumul de mare viteză va fi realizat în regim de autostradă.

Prima femeie senator din județul Botoșani

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

DOINA FEDEROVICI: Fiecare funcție deținută mi-a adus noi și noi provocări. Dezvoltarea personală a însemnat să ies din zona de confort, să fiu foarte activă și să îmi pun propria amprentă. Pe parcursul carierei am avut oportunitatea de a fi prima femeie senator din județul Botoșani în cadrul Parlamentului României, cât și prima femeie Președinte al Consiliului Județean Botoșani. Din 2021 am fost aleasă în Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CPLRE), care are drept misiune promovarea democrației teritoriale, îmbunătățirea guvernanței locale și regionale și întărirea autonomiei autorităților locale.

Cu siguranță preluarea mandatului de Președinte al Consiliului Județean este cea mai mare provocare în cariera mea. Sunt mereu conectată la problemele județului, verific constant în teren investițiile derulate, iau parte la cele mai importante activități ale județului din toate domeniile de activitate și poate cel mai important sunt aproape de oameni, de beneficiarii finali ai proiectelor și iau pulsul real al evenimentelor. Rezultatele vin atunci când ești implicat 100% și când te lupți să găsești soluția cea mai bună.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru instituția din care faceți parte?

DOINA FEDEROVICI: Profesionalismul și transparența față de cetățeni reprezintă elemente esențiale pentru o administrație performantă și sănătoasă. Consiliul Județean este o instituție extrem de complexă, cu multe entități și servicii publice în subordine, ce trebuie gestionată cât mai eficient. E nevoie să construiești o echipă puternică, care poate atinge obiectivele setate, dar și de foarte multă muncă și determinare.

CAPITAL: Cum arată programul dvs. zilnic?

DOINA FEDEROVICI: Programul zilnic este foarte dinamic, iar fiecare zi aduce ceva nou. O zi de muncă începe dimineața de la ora 8 și se termină spre seară în funcție de activitățile programate. Îmi țin zilnic o evidență a activităților planificate și încerc să prioritizez urgențele apărute pe parcurs, astfel încât să nu rămână aspecte nerezolvate. În prima partea a zilei sunt de regulă programate ședințele operative, întâlniri de lucru cu șefii de direcții, instituții, iar în partea a doua a zilei particip la activități pe teren, diverse evenimente publice, conferințe, etc. Printre pauzele scurte și deplasări încerc să răspund la multitudinea de apeluri telefonice, e-mailuri sau mesaje. În weekend-uri sunt prezentă la evenimente din județ sau la acțiuni organizate de către partid. Seara se încheie cu o perspectivă asupra zilei și stabilirea obiectivelor pe a doua zi.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

DOINA FEDEROVICI: Odată cu preluarea mandatului de Președintele al Consiliului Județean Botoșani am impus o nouă abordare, mult mai activă în ceea ce privește managementul public. Cred că am reușit să arăt că atunci când există determinare se pot dezvolta proiecte majore și la Botoșani. Vreau ca botoșănenii să se bucure de drumuri județene bune, care să pună în valoare circuitul economic, obiectivele turistice și culturale, mănăstirile și bisericile de lemn atât de puțin cunoscute, dar la fel de valoroase ca cele din zona Bucovinei. Vreau ca oamenii să aibă parte de servicii medicale performante în comunitatea lor, să trăiască într-un mediu sănătos, iar copiii și tinerii să aibă acces la școli moderne.

În primele trei luni ale anului 2022 am atras venituri de aproximativ 11 milioane de euro, din care 7 milioane de euro fonduri europene. De altfel, în 2021, la capitolul Dezvoltare, Consiliul Județean Botoșani a avut investiții de 33 milioane de euro, dublu cât în ultimii 5 ani. Suntem printre consiliile județene cu cele mai bune rezultate din regiunea Moldovei la capitolul proiecte implementate.

Din postura de fost senator și actual președinte al organizației județene PSD, am depus eforturi susținute alături de colegii mei parlamentari, în special domnul ministru Marius Budăi, pentru dezvoltarea a două mari proiecte de infrastructură rutieră, și anume modernizarea drumurilor naționale DN 28B, Botoșani – Târgu Frumos, respectiv DN 29D, Botoșani – Ștefănești. Primul asigură deschiderea județului Botoșani spre Iași și sudul țării, iar al doilea reprezintă o importantă poartă de intrare în Uniunea Europeană. Am lucrat la aceste proiecte încă de la stadiul de expertize tehnice și ne-am luptat, în Parlament, să fie bugetate, iar acum monitorizăm lucrările de modernizare a celor două sectoare de drum național care au o mare importanță în dezvoltarea acestei regiuni.

Am trecut peste multe momente grele și am găsit mereu o sursă puternică de energie și motivație în familie. Au fost alături mine și m-au încurajat, chiar dacă am fost departe de ei. Au înțeles că ceea ce fac necesită implicare totală în problemele comunității și le sunt foarte recunoscătoare. Atât eu, cât și soțul meu, suntem împliniți sufletește că avem un copil înțelegător, cu rezultate școlare foarte bune.

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

DOINA FEDEROVICI: Nu am timp pentru hobby-uri, însă mă relaxează plimbările în natură alături de familie, momente extrem de prețioase pentru mine, având în vedere programul zilnic încărcat. Avem o țară plină de locuri binecuvântate, cu peisaje unice ce trebuie păstrate și valorificate. Energia locurilor sfinte din zona noastră reprezintă pentru mine liniștea de care am nevoie uneori pentru a găsi acel echilibru sufletesc. Încerc să îmi fac timp în agendă pentru a mă implica mai mult în problemele sociale ale comunității, mai ales pentru susținerea copiilor.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

DOINA FEDEROVICI: Nu poți atinge succesul fără muncă, viziune și dedicare, fiind necesar de cele mai multe ori să faci și sacrificii. Trebuie să fii mereu cu ochii pe obiectiv și să continui să faci pași mici și siguri pentru finalizarea acestuia. Da, e important să simțim că ceea ce facem aduce plus valoare celor din jur, dar în același timp să fim împliniți profesional și personal.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

DOINA FEDEROVICI: Mă consider o persoană fermă, pun accent pe lucrul în echipă, responsabilitate și asumarea deciziilor.