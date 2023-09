Inundațiile fac prăpăd în Hong Kong. Precipitații record au paralizat vineri o mare parte din Hong Kong. Au avut loc inundații care au scufundat stațiile de metrou și au blocat șoferii pe șosele.

Autoritățile au suspendat școlile și au îndemnat populația să caute un adăpost sigur.

Imaginile din presă arătă locuitori care se plimbau prin apele tulburi și maro ale inundațiilor, în timp ce ploaia puternică continua să cadă.

În unele zone joase, străzile s-au transformat în torenți învolburați. Autoritățile au fost nevoite să salveze automobiliștii blocați în vehiculele lor.

Potopul a început joi seara târziu, Observatorul din Hong Kong înregistrând peste 158 de milimetri de ploaie între orele 23.00 și miezul nopții, cea mai mare cantitate de precipitații pe oră de la începutul înregistrărilor în 1884, a anunțat guvernul într-un comunicat de presă.

În unele părți ale acestui oraș, au căzut aproape 500 mm de precipitații în 24 de ore.

Hong Kong was hit by widespread flooding on Friday as record-breaking rain paralysed the city. The Observatory recorded the highest one-hour rainfall since records began in 1884. Full story: https://t.co/xgbtoreVGt pic.twitter.com/ag0wuo65Rc

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) September 8, 2023