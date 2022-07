Daniela Gyorfi vine la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, duminica aceasta, de la ora 22:30, la Kanal D.

Daniela Gyorfi, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, este invitata ediției de duminică, de la ora 22:30, a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Cu o carieră de peste 30 de ani în domeniul muzical, Daniela Gyorfi, acum în vârstă de 53 de ani, și-a început cariera artistică în 1989, la vârsta de 21 de ani, când a participat pe scena Festivalului “Trofeul Tinereții”, de la Amara. Primul premiu important l-a câștigat doi ani mai târziu, în anul 1991, la Festivalul de Muzică de la Mamaia, unde a obținut locul II, la secțiunea “Interpretare”.

Pe lângă talentul muzical, Daniela Gyorfi s-a remarcat, pe scenă, și prin stilul vestimentar provocator și atitudinea noncomformistă, fiind supranumită de presa autohtonă “Madonna din Carpați”. Viața Danielei Gyorfi a ținut de nenumărate ori primele pagini ale tabloidelor și nu de puține ori aceasta a fost ținta preferată a paparazzilor.

Întrebările la care va răspunde Daniela Gyorfi

De șaisprezece ani, Daniela Gyorfi formează un cuplu cu impresarul George Tal, și împreună au o fiică, Maria.

“Cum este Daniela Gyorfi cu adevărat?”, “Ce v-a învățat sărăcia?”, “Cum v-a schimbat suferința?”, “Este pictorialul din Playboy cea mai mare greșeală din cariera dumneavoastră?”, “V-a lovit vreodată un bărbat?”, “V-au salvat manelele cariera?”, “Sunteți mulțumită de cum v-au schimbat operațiile estetice?”, “Ce regretați că ați făcut?”, acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care Daniela Gyorfi va trebui să răspundă duminica aceasta, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

