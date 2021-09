Universitatea Româno-Americană s-a impus pe piața educațională ca o universitate care susține tinerii dornici să învețe și să aibă o carieră de succes, concentrându-ne nu doar pe ceea ce oferă o universitate, în general, respectiv specializarea într-un anumit domeniu de studii, ci și pe dezvoltarea personală a studentului, componentă de bază a societății noastre viitoare. Oferim tinerilor programe de pregătire și de studiu cuprinzătoare, experiențe plasate într-un mediu de studiu multicultural, internațional, astfel încât ei să își descopere vocația. Pregătirea și experiențele multidisciplinare, practice, prin completarea programei universitare cu module și cursuri de formare și dezvoltare a competențelor extra-curriculare, dă posibilitatea studenților noștri să se cunoască mai bine, să înțeleagă mai bine o serie de noi abordări și să își stabilească în mod eficient obiectivele.

Suntem mai mult decât o universitate: suntem o platformă de educație care oferă experiențe pentru viață!

După 30 de ani de la înființare, ce ne puteți spune despre tinerii care au studiat în facultățile Universității Româno-Americane?

În 30 de ani, la Universitatea Româno-Americană și-au construit viitorul profesional peste 48.000 de tineri, mulți dintre ei fiind astăzi în poziții cheie de top management în mari companii sau instituții publice. Având preponderent facultăți cu profil economic, nu puțini sunt cei care au ales calea antreprenoriatului: îi întâlnim astăzi, și ne bucură mereu revederea cu ei, administratori ai unor branduri de succes în domenii diverse precum consultanță financiar-bancară și de afaceri, turism, publicitate și mass media, ș.a. Și-au luat soarta în propriile mâini și astăzi sunt manageri de succes și modele pentru mai tinerii și viitorii profesioniști, studenții de astăzi ai Universității.

An de an, zeci de absolvenți participă la întâlniri cu studenții împărtășindu-le din experiența lor și ajutându-i pe mulți să înțeleagă ce contează cu adevărat atunci când se pune problema dezvoltării carierei: perseverență, pasiune, muncă și o pregătire temeinică.

Mulți studenți aleg să facă internsphip-uri sau practică în companii înființate sau conduse de absolvenți ai noștri.

Cum este viața de student în Universitatea Româno-Americană?

O întrebare aparent dificilă din postura de Rector. Dar o sa vă vorbesc mai degrabă din perspectiva fostului student al Universității Româno-Americane, pentru că sunt și absolvent al acestei instituții.

Este o viață pe care cred că și-o doresc toți tinerii.

În primul rând în Universitatea Româno-Americană este o atmosferă de parteneriat onest și constructiv, în spiritul valorilor educaționale americane, prin care încercăm permanent să stimulăm dezvoltarea relației de parteneriat academic profesor-student și acumularea unor experiențe benefice pentru viitorul studenților noștri.

În al doilea rând, este o viață plină de oportunități și provocări frumoase prin ceea ce campusul nostru oferă ca infrastructură și prin activitățile extra-curriculare pe care le punem la dispoziția studenților: de la descoperirea particularităților și studiul culturii asiatice, la întâlnirile cu personalități din diferite domenii de activitate sau la implicarea în numeroase proiecte de echipă în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale în context social și de lucru în echipă. Sunt doar câteva exemple.

Înțelegem importanța dezvoltării în plan personal, relațional, profesional și nu ne limităm la a fi o simplă universitate unde tânărul vine și studiază doar pentru a putea profesa într-un anumit domeniu. Totul este in schimbare iar absolventul nostru va trebui să fie capabil să se adapteze cu ușurință la o societate și piață a muncii aflate în dinamică. Îl ajutăm prin oferirea de experiențe academice, sociale și profesionale integrate.

În al treilea rând, aș spune că nu ne menajăm studenții obișnuindu-i cu confortul lucrurilor făcute superficial sau limitativ. Dimpotrivă, îi provocăm permanent să se autodepășească, să se auto-motiveze și să își dorească să fie un exemplu pentru ceilalți. Competitivitatea și cooperarea în proiecte comune sunt o deviză pentru noi și facem ca aceste două lucruri să fie o realitate cotidiană.

În acest sens am instituit sistemul de burse de studiu prin care cei mai buni studenți, care vor cu adevărat să performeze, sunt scutiți de plata taxei de școlarizare. Anual avem sute de studenți care nu plătesc taxă de studiu. Este o premieră pentru învățământul privat. Ne interesează să promovăm performanța, să sprijinim tinerii buni care ulterior devin absolvenții noștri, profesioniști de succes.

Nu în ultimul rând, aș menționa spiritul creativ și independent. Studenții noștri sunt încurajați să se asocieze și să dezvolte proiecte de echipă, sociale, umanitare, culturale sau sportive. Avem unul din cele mai active Cluburi ale studenților din mediul universitar, care nu este o asociație studențească revendicativă, ci o formă de asociere pentru dezvoltarea de proiecte care le oferă tinerilor informații și experiențe pentru a face față provocărilor de tot felul. A fost inițiativa lor pe care noi am încurajat-o și o susținem. La acesta se adaugă cluburi studențești specializate în diferite domenii de activitate și care, pe baza inițiativei studenților, participarea diferitelor companii și sprijinul Universității, sunt atrase proiecte profesionale lucrative practice.

Cine vine să studieze în Universitatea Româno-Americană?

Simplu: tinerii care vor să aibă succes în viață, care înțeleg provocările viitorului.

Ne diferențiem prin calitatea și specificul programelor educaționale în cadrul celor șapte facultăți și celor peste 30 de programe de studii cu predare în limba română sau engleză, inclusiv de tip dual-degree, organizate în parteneriat cu universități americane și europene. Suntem centrați pe specializări economice precum afaceri internaționale, management, marketing, finanțe-bănci, contabilitate, turism, studii economice europene, dar și din sfera informaticii – informatică managerială, din domeniul juridic sau sport și kinetoterapie.

Prin tot ceea ce facem în cadrul Universității noastre ne concentrăm pe dezvoltarea studentului, oferindu-i ocazia să experimenteze și să descopere noi zone de interes. Dincolo de disciplinele cu aplicabilitate practică și invitați cu experiență din toate programele de studii, numeroase cursuri și workshop-uri extra-curriculare sunt organizate împreună cu organizații și specialiști din diferite domenii de activitate din țară și străinătate.

Anual, peste 20 de profesori internaționali susțin cursuri gratuite din domenii variate, oferind oportunități prin care studenții își pot descoperi afinitatea cu anumite domenii de cunoaștere și înțeleg noi abordări și practici la nivel internațional.

Avem peste 200 de parteneriate cu instituții de învățământ și profesionale din toată lumea. Suntem preocupați ca studenții noștri să capete competențe ce le oferă posibilitatea să performeze pe piața muncii oriunde în lume. Suntem o universitate internațională prin standardele ridicate ale programelor noastre cu predare în limba engleză, dar și prin parteneriatele încheiate cu universități de prestigiu americane, asiatice sau europene. Dintre universitățile americane partenere amintim The University of Arizona, James Madison University, American University, University of Alabama in Huntsville, University of Michigan – Flint, San Francisco State University. Colaborarea cu partenerii internaționali se realizează la nivelul programelor de studii derulate în parteneriat, a proiectelor de cercetare-inovare, dar și a schimburilor de studenți și cadre didactice.

În cadrul programelor cu predare în limba engleză, peste 35 de naționalități alcătuiesc un mediu multicultural în care profesori și studenți construiesc împreună experiențe extraordinare pentru societatea de mâine.

În urma evaluării instituționale externe a calității educației, realizată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Universitatea Româno-Americană a obținut, pentru a treia oara consecutiv, cel mai înalt grad de apreciere pe care îl poate obține o instituție românească de învățământ superior.

De ce ar trebui să aleagă studenții Universitatea Româno-Americană?

Universitatea Româno-Americană a împlinit 30 de ani de la înființare. Trei decenii în care ne-am concentrat pe oferirea de experiențe valoroase tinerilor pentru atingerea aspirațiilor acestora și devenirea lor în cadrul societății.

Susținem performanța educațională prin oferirea unui mediu universitar centrat pe calitate, adaptare și identificarea celor mai bune soluții de satisfacere a nevoilor reale ale studenților, pe termen mediu și lung. Studenții noștri se bucură de existența unei culturi organizaționale a valorii, a unui mediu prielnic dezvoltării socio-profesionale, posibile prin implicarea, dăruirea și energia numeroșilor colegi și parteneri din țară și străinătate.

Mă voi rezuma la a enunța ce ne apropie de modelul american și internațional de educație: burse de studiu acordate celor mai performanți studenți; organizarea de module de inițiere sau formare în diverse domenii susținute de profesori străini; asigurarea unei legături constante cu mediul profesional prin invitarea la cursuri a unor experți și specialiști din companii și din instituții publice; școlile de vară cu invitați internaționali; existența consiliilor consultative alcătuite din specialiști din diverse domenii pentru fiecare specializare academică, care gestionează adaptarea constantă a planurilor de învățământ și a conținutului disciplinelor; accesarea de burse și granturi de studii de un semestru sau un an de studiu într-o universitate din străinătate; organizarea de activități extra-curriculare pentru dezvoltare personală și de competențe în diverse domenii de cunoaștere; cluburi studențești și activități de voluntariat; bază sportivă și campus modern.

Primul accelerator de afaceri din mediul universitar din România, clinicile juridice, târgul anual de locuri de muncă și alte proiecte orientate către studenți sunt de referință pentru universitatea noastră.

În plus, practica joacă un rol important în pregătirea studenților noștri. Alocăm o mare atenție aspectelor aplicative prin oferirea de baze de practică, internship-uri în țară și străinătate. Urmărim ca studenții noștri să își dezvolte competențele practice astfel încât să fie integrați cu succes în viitoarele profesii. Suntem preocupați de adaptarea continuă la cerințele pieței muncii, de oferirea de experiențe educaționale integrate, de adaptarea continuă a conținutului curricular și centrarea pe comunicare, pe dezvoltarea creativității, a inițiativei sociale, pe dezvoltarea de competențe necesare în societatea de mâine.

Suntem universitatea care a preluat valorile și modelul de educație american în care primează nevoia studentului pentru dezvoltare personală și formare profesională.

Vorbeați de un sistem de burse de studiu inedit pentru o instituție de învățământ privată?

Am investit până acum peste 2 milioane de euro în burse de performanță și sociale și vom continua aceste investiții în viitorul celor mai performați studenți din comunitatea noastră.

Suntem o universitate privată și vorbim de taxe de școlarizare. Pe de altă parte, așa cum se întâmplă în orice universitate privată internațională, care urmărește să promoveze excelența în educație, oferim șansa celor mai buni tineri să studieze fără a plăti taxe.

Anual, la programele noastre de studii de licență, 20% dintre locurile la admitere sunt fără taxă și 10% pentru programele de masterat. Altfel spus, acordăm burse în echivalentul taxei de școlarizare primilor 20% dintre studenți, având la bază criteriul performanței academice.

Ce pași trebuie să urmeze un candidat care vrea să aplice pentru studii de licență la una din facultățile Universității?

Suntem în plin proces de înscriere. Anul acesta admiterea, atât la programele de licență, cât și la cele de masterat, se desfășoară online.

Admiterea pentru anul I de facultate se organizează, în sesiunea din septembrie, pe 22 septembrie. Înscrierea se realizează online, până pe 21 septembrie, accesând platforma inscriere.rau.ro. La Masterat, concursul de admitere este pe 23 septembrie, iar înscrierile se pot face până pe 22 septembrie. Colegii mei asigură suport printr-o mare varietate de mijloace de comunicare, amintind e-mail-ul [email protected], chat-ul dedicat admiterii sau pe numerele de telefon afișate pe site-ul universității, www.rau.ro.