Inter Computer Group își extinde operațiunile în România începând cu acest an

Inter Computer Group (ICG) este lider pe piața soluțiilor tehnologice din Europa Centrală și Europa de Est și unul dintre cei mai mari parteneri Platinum ai IBM din regiune. ICG își extinde operațiunile în România începând cu acest an.

Cu obiectivul principal de a integra produsele IBM, în special în sectorul financiar-bancar, compania maghiară își propune să atingă o cifră de afaceri de 3 milioane de euro în primul său an de activitate.

Extinderea în România se realizează în colaborare cu partenerul local New Business Dimensions. Inter Computer România combină expertiza Inter Computer Group cu cea a New Business Dimensions, valorificând 35 de ani de experiență în sectoarele IT și financiar.

Astfel, Inter Computer România intenționează să devină principalul partener de afaceri IBM din România. Cu o echipă locală de zece persoane, Inter Computer România este condusă de Gabriel Tomescu în rolul de CEO. El are peste 25 de ani de experiență în managementul companiilor IT din România și pe plan internațional.

„Inter Computer România nu este doar o filială sau o extensie a grupului, ci o entitate independentă dedicată în întregime pieţei locale. Punem un accent deosebit pe dezvoltarea echipei şi pe construirea unor relaţii durabile cu clienţii şi partenerii locali. Bineînţeles, colaborarea strânsă cu IBM ne permite să aducem pe piaţa românească soluţii recunoscute la nivel global pentru performanţa şi fiabilitatea lor. Bazându-ne pe experienţa de peste 2 decenii în sectorul bancar a partenerilor noştri de la New Business Dimensions, unul dintre obiectivele noastre principale este să sprijinim instituţiile financiare româneşti în procesul lor de transformare digitală. Suntem hotărâţi să devenim partenerul de încredere pentru instituţiile financiare care doresc să-şi modernizeze infrastructura IT”, a spus el.

Compania ungară, unul dintre cei mai importanți parteneri de afaceri IBM Platinum

La nivel regional, ICG este unul dintre cei mai importanți parteneri de afaceri IBM Platinum din Europa Centrală și Europa de Est.

Cu peste 30 de ani de experiență în implementarea produselor IBM, ICG a obținut statutul de partener de afaceri pentru toți furnizorii IT majori. În prezent, dispune de peste 150 de specialiști cu expertiză în toate tehnologiile IT.