Întâlnire decisivă la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis se va întâlni miercuri la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, pe tema fondurilor europene, anunță Administrația Prezidențială.

La ședința de la Cotroceni, care va începe la ora 14.30, vor participa, alături de președinte și premier, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, se mai precizează în comunicatul Președinției.

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat în urmă cu câteva zile că, până în octombrie, trebuie pregătită o echipă ce se va întâlni săptămânal cu preşedintele Klaus Iohannis și va pregăti programe pentru ca niciun leu din fondurile europene să nu se piardă.

„Un succes imens obţinut de preşedintele României la Bruxelles, această sumă de 80 miliarde de euro, care se împarte în două. Sunt 46,7 miliarde, parcă, pentru bugetul pe următorii şapte ani şi restul sunt granturi şi împrumuturi. O sumă enormă. Dacă ne uităm în regiune, ca procent din PIB, avem suma cea mai mare. Dacă ne uităm la Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, este cea mai mare sumă pe care am obţinut-o la granturi şi împrumuturi şi cred că a doua sumă după Polonia în ceea ce priveşte suma nominală. Suntem conştienţi că trebuie să lucrăm din acest moment pentru a pregăti toate aceste programe, tot parcursul, pentru că 70% din banii aceştia, granturi şi împrumuturi, trebuie să îi contractăm în următorii doi ani. Până în octombrie trebuie să pregătim, domnul Boloş (ministrul Fondurilor Europene – n.red.), eu, doamna vicepremier Raluca Turcan şi domnul premier, o echipă care va avea întâlniri săptămânal cu domnul preşedinte pentru a ne asigura că nu vom pierde niciun leu din aceşti bani. Aceştia sunt bani care vor veni în perioada următoare, sunt bani care se concentrează pe investiţii şi vrem să-i luăm pe toţi”, a explicat Cîţu, la Realitatea Plus.

Câți bani a atras Guvernul Orban

De altfel, ministrul de resort Marcel Boloş a anunțat că România a atras, în perioada Guvernului Orban, fonduri europene în valoare de 2,3 miliarde de euro. Conform acestuia, gradul de absorbţie a crescut de la 30%, cât era în noiembrie 2019, la 44 de procente în prezent.

Potrivit celor spuse de Marcel Boloş, fondurile europene constituie cea mai importantă resursă de dezvoltare a României.

„În data de 4 noiembrie, când am preluat guvernarea, am preluat-o cu 5,6 miliarde de euro. Guvernul Orban, până la această dată, are documente întocmite pentru decontare de la Comisie în valoare de 2,3 miliarde de euro. Sigur că mi-aș dori ca până la sfârșitul anului să absorbim cât mai mult. E adevărat că ne-a ajutat și criza COVID, dar nu ne-a ajutat în sensul în care pentru România, pe termen lung, proiectele de infrastructură să fie locomotivă”, a transmis Marcel Boloș, conform Radio România Actualități.