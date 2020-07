Potrivit celor spuse de Marcel Boloş, fondurile europene constituie cea mai importantă resursă de dezvoltare a României.

„În data de 4 noiembrie, când am preluat guvernarea, am preluat-o cu 5,6 miliarde de euro. Guvernul Orban, până la această dată, are documente întocmite pentru decontare de la Comisie în valoare de 2,3 miliarde de euro.

Sigur că mi-aș dori ca până la sfârșitul anului să absorbim cât mai mult. E adevărat că ne-a ajutat și criza COVID, dar nu ne-a ajutat în sensul în care pentru România, pe termen lung, proiectele de infrastructură să fie locomotivă”, a transmis Marcel Boloș, conform Radio România Actualități.

85 miliarde de euro din fonduri europene

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat că România urmează să primească o sumă importantă de bani din de la bugetul Uniunii Europene. Această sumă este suplimentară astfel că, în prezent, România are fonduri europene de 85 miliarde de euro.

Vin chiar de la o discuţie cu Comisia pe această temă a acestor noi fonduri care se adaugă cadrului financiar multianual 2021-2017.

Această nouă facilitate de finanţare se numeşte Next Generation UE, adică se doreşte a fi o facilitate de finanţare care ne pune mintea la contribuţie, să gândim aşa-zisul Plan Naţional de Recuperare Economică, Plan Naţional de Recuperare ca urmare a crizei coronavirusului. Este o veste bună”, a spus Marcel Boloș.