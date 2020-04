În timp ce pacienții vor fi primiți și tratați în Spitalul ROL 2 și în corturile militare amenajate pe platforma de la Otopeni, personalul medical nu va părăsi zona și va fi cazat în interiorul Institutului Ana Aslan. Pentru a nu-și pune în pericol familiile, echipele medicale de medici vor locui aici, prin rotație, două trei sau chiar patru trei săptămâni.

Ca peste tot în țară, nici structura acestui spital nu a fost concepută să răspundă cerințelor speciale, necesare în astfel de situații. Prin urmare, provocarea majoră a fost regândirea și reorganizarea circuitelor atât pentru personalul medical care va deservi Spitalul Militar, cât și pentru cel tehnico-administrativ care va asigura suportul logistic al spitalului. Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât în ultimul timp sute de cadre medicale de la noi din țară s-au infectat la locul de muncă. Pentru a preveni o astfel de situație, în două săptămâni trei corpuri de clădire din clinica Otopeni a Institutului Ana Aslan au fost complet adaptate cazării în siguranță a personalului medical.

“Pe perioada temporară în care pe platforma Institutului va funcționa Spitalul ROL 2, am reorganizat circuitele astfel încât să asigurăm trasee separate pentru personalul medical care va deservi acest spital. Circuitele nou create asigură o separare a accesului, astfel încât personalul neinfectat să nu se intersecteze cu cel care are potențial de infectare.” – dr. Antoaneta Bucur, director medical I.N.G.G. “Ana Aslan”.

Nu doar circuitele au fost refăcute astfel încât riscul de infectare să fie cât mai mic, ci și spațiile de cazare. Mai multe echipe au lucrat două săptămâni în trei schimburi, timp în care au renovat și zugrăvit mai mult de 7000 de mp de pereți și au înlocuit aproape 1000 de mp de tarkett medical. În total, 50 de camere cu baie proprie au fost zugrăvite, dotate și mobilate de la zero cu bani din donații dar și din fondurile proprii ale spitalului.

“Ideea de la care am plecat a fost următoarea: nu ai cum să te gândești să tratezi în siguranță peste 150 de pacienți cu COVID 19 dacă nu oferi în primul rând siguranța cadrelor medicale. Asta ne-a făcut pe noi să investim peste 100.000 de euro în aceste noi spații. Este adevărat că planificasem de mult timp ca la începutul acestui an, cu acești bani, să refacem blocul alimentar pentru care am făcut deja studiul DALI și au fost parcurse etapele premergătoare reparațiilor capitale. Am renunțat la planurile noastre pentru că am am vrut să-i pe ajutăm pe medici cât de mult putem. A fost o muncă titanică pe care am facut-o în doar două săptămâni. Practic tot spațiul pe care îl punem la dispoziția Spitalului ROL 2 a fost reamenajat și regândit: de la lucrări până la mobilier nou, frigidere, televizoare noi, echipamente, practic tot ceea ce este am considerat noi că este necesar pentru un confort minim pentru medicii care vor deservi Spitalul Militar și care vor locui aici săptămâni întregi.” – dr. Anca Ștefan, manager I.N.G.G. „Ana Aslan”.

Regulile și căile de acces au fost schimbate și pentru angajații Institutului Ana Aslan. Pe toată perioada pandemiei, întregul personal va trece mai întâi printr-o cameră de triaj, iar dacă totul este în regulă fiecare va merge mai departe în zona pe care o deservește. Noile reguli sunt cu atât mai importante cu cât mâncarea pentru pacienții și medicii din Spitalul ROL 2 va fi pregătită în cadrul institutului.

“Un efectiv de 50 de persoane va lucra în două ture pentru a pregăti cele trei mese pe zi atât pentru personalul medical și auxiliar din cadrul Spitalului Militar, cât și pentru pacienții care vor fi internați aici. În total, vom găti în fiecare zi pentru mai mult de 400 de persoane. Am planificat în detaliu și trasabilitatea hranei care va fi asigurată pe circuite separate de celelalte circuite funcționale ale spitalului.” – Camelia Cîrjan – director de îngirji I.N.G.G. „Ana Aslan”.

Meniurile vor fi special concepute de către medicul dietetician și vor asigura aportul caloric necesar atât pentru fiecare tip de pacient, cât și pentru personalul medical. Pentru a păstra condițiile de igienă, înainte de a fi servite, porțiile de mâncare vor fi ambalate în caserole de unică folosință iar deșeurile generate vor fi asimilate deșeurilor periculoase și vor urma circuitul specific.