Inspecția Judiciară, sesizată pentru incompatibilitate! Fostul președinte al PSD, Livu Dragnea, a fost judecat de un magistrat care ar fi trebuit să se abțină.

Așa se explică și încercarea lui Dragnea de a strămuta procesul, fostul președinte al PSD fiind dispus să mai aștepte în închisoare, decât să fie judecat la TMB.

Inspecția Judiciară, sesizată pentru incompatibilitate! Se cere dreptate pentru Dragnea

Claudiu Corobana de la TMB a judecat si respins eliberarea lui Liviu Dragnea, desi in 2018 a facut sesizare in nume propriu la CSM fix impotriva lui Dragnea.

Lumea Justitiei cere Inspectiei Judiciare sa se sesizeze pe aspectele privind incalcarea obligatiei de abtinere si a regimului incompatibilitatilor.

Corobana a infierat cu manie proletara acuzatiile liderilor PSD, inclusiv Dragnea, privind existenta unor magistrati fideli statului paralel.

A avut fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea vreo sansa sa fie eliberat conditionat, in contextul in care printre judecatorii care l-au tinut dupa gratii s-au numarat magistrati care l-au reclamat la CSM pentru incalcarea independentei sistemului judiciar?

Suntem convinsi ca Dragnea nu a avut nicio sansa, arată Lumea Justiției, care argumentează:

Iata si de ce avem aceasta convingere ferma: printre semnatarii unei scrisori prin care liderii PSD au fost infierati cu manie proletara pentru o serie de declaratii din anul 2018 (cand acestia au reclamat existenta unor magistrati aserviti statului paralel), s-a numarat si judecatorul Claudiu-Eduard Corobana de la Tribunalul Bucuresti, cel care miercuri, 26 mai 2021, a judecat contestatia lui Liviu Dragnea si a decis ca acesta trebuie sa ramana in inchisoare, in pofida recomandarilor favorabile ale comisiei de liberari conditionate din Penitenciarul Rahova.

”Nerespectarea obligației de abținere”

Magistratul TMB Claudiu-Eduard Corobana a semnat in nume propriu sesizarea anti-Dragnea trimisa la CSM de catre Forumul Judecatorilor din Romania (asociatie a magistratilor #rezist).

În consecință, Lumea Justitiei sesizeaza Inspectia Judiciara, in vederea stabilirii daca ne aflam in fata unei abateri disciplinare constand in incalcarea regimului privind incompatibilitatile si nerespectarea obligatiei de abtinere.

Sursa citată publică adresa acestora catre CSM de completare a semnatarilor adresei initiale cu o noua lista de judecatori si procurori care s-au raliat in nume propriu demersului anti-PSD, lista in care la pozitia 31 se regaseste Claudiu Corobana de la Tribunalul Bucuresti, publicând demersul din 2018 al magistratilor care au sarit in sus impotriva liderilor PSD care au reclamat existenta unui stat paralel in justitie.

Practic, judecatorul Corobana si-a insusit cererea formulata de FJR, cerere in care (atentie!) se facea trimitere directa la presedintele Camerei Deputatilor de la acel moment – nimeni altul decat Liviu Dragnea.

Cu alte cuvinte, se poate afirma ca magistratul Claudiu Corobana a judecat cererea de liberare conditionata a lui Dragnea dupa ce facuse sesizare impotriva acestuia la CSM, arată luju.ro.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.