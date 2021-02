Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunțat că a ales 50.000 de gospodari pentru a participa la recensământul de probă pentru luna martie 2021. Aceasta va fi etapa de pregătire a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor care va avea loc în semestrul I al anului 2022.

Potrivit INS, în anul 2022, în România, cât şi în alte state membre UE, se va realiza Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor. Pentru că recensământul este o cercetare statistică complexă, în luna martie 2021, Institutul Naţional de Statistică efectuează un recensământ de probă, la care vor participa aproximativ 50.000 de gospodării alese atât din mediul urban, cât şi din cel rural, de pe întreg teritoriul României, transmite Agerpres.

Informaţii privind eşantionul selectat din fiecare localitate, pentru recensământul de probă, vor fi disponibile pe site-ul direcţiei teritoriale de statistică din fiecare judeţ/municipiul Bucureşti.

Recensământul se va desfăşura preponderent online

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din semestrul I al anului 2022 este primul recensământ care se va desfăşura preponderent online. Fiecare persoană are posibilitatea de a se autorecenza, în doi paşi. Pasul unu constă în completarea formularului de preînregistrare, pentru membrii gospodăriei. Pasul doi constă în completarea chestionarului individual, accesându-şi propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de email indicată de fiecare, la preînregistrare.

Preînregistrarea de la pasul unu este indispensabilă pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului individual, precizeaza[ INS. “Având în vedere condiţiile sanitare impuse de pandemia de SARS-Cov 2 este recomandată autorecenzarea (prin completarea chestionarului online).

Autorecenzarea aduce mai multe beneficii: evitarea contactului cu persoane externe locuinţei, gestionarea timpului liber conform preferinţelor, precum şi asigurarea calităţii răspunsurilor furnizate direct de fiecare persoană. În cazul în care unele dintre persoanele care fac parte din eşantionul recensământului de probă, din motive întemeiate, nu se vor putea autoînregista, vor primi vizita recenzorului la adresa de reşedinţă pentru completarea chestionarului prin metoda interviului faţă-în-faţă”, se spune în comunicatul.

Recensământul de probă se va desfăşura în trei etape

Recensământul de probă se va desfăşura în trei etape. În faza 1, până în 9 martie a.c. are loc pregătirea bazei de date cu variabilele de recensământ preluate din surse administrative şi precompletarea chestionarelor individuale. În faza 2, între 10 şi 16 martie are loc auto-recenzarea (completarea chestionarelor online de către persoanele din gospodăriile cuprinse în eşantion). În faza 3, 22 – 31 martie are loc deplasarea recenzorilor în teren pentru realizarea interviurilor faţă-în-faţă în cazul persoanelor/gospodăriilor unde, din motive obiective, nu s-a putut efectua autorecenzarea.

Informaţiile colectate prin intermediul chestionarelor individuale vor fi prelucrate în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr.679/2016) şi anonimizate imediat după intrarea în sistem. Datele colectate la recensământul de probă nu vor fi făcute publice şi nici diseminate în vreun fel.

Participarea la recensământ şi furnizarea de informaţii corecte şi complete fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului faţă-în-faţă cu un recenzor sunt obligatorii. Refuzul de a furniza informaţiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum şi furnizarea de informaţii incorecte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi cuprinse 1.000-5.000 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România runda 2021, modificată şi aprobată prin Legea nr. 178/2020.

Recensământul de probă este necesar în vederea îmbunătăţirii modului de organizare şi desfăşurare a recensământului propriu-zis din primul semestru al anului 2022.