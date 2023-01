Vestea că Deliric a cerut-o pe Inna de soție a venit ca o bombă în showbiz-ul românesc. Cântăreața a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a postat o poză cu inelul de logodnă.

Inna, primele declarații după ce s-a logodit.

Inna a spus că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie și că este foarte fericită că s-a întâmplat. Totodată, a dezvăluit că inelul este cu totul special, deoarece Deliric a comandat diamantul tocmai din Irlanda și a costat 100.000 de euro.

„Nu m-am așteptat să fiu cerută în căsătorie, a fost total neașteptat și sunt foarte fericită! Toto m-a cerut înainte de Revelion, a fost un moment special, iar inelul a fost o surpriză plăcută, este inelul visurilor mele, arată așa cum mi-am imaginat. E un inel deosebit și pentru că Toto s-a implicat 100% în tot procesul realizării lui.”, a spus aceasta pentru Mediaflux.

Cum se menține Inna în formă?

Celebra artistă a spus că nu a ținut niciodată diete și nu se abține de la lucrurile care îi plac. De asemenea, a adoptat un stil de viață vegan, adică nu consumă alimente de origine animală.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare”, a spus Inna.

„Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a adăugat ea.

Totodată, Inna face și foarte mult sport.

„Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

În unele zile, partea de studio este înlocuită de ședințe foto sau de filmări de videoclipuri sau alte proiecte. Iar alte zile încep devreme, cu un drum spre aeroport, către destinația în care am concerte (pentru că, din fericire, au reînceput) și o parte din zi sunt pe drum, apoi merg la hotel, la soundcheck, mă odihnesc puțin și apoi mă pregătesc de show.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a explicat cântăreața pentru Viva.