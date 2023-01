Inna și Deliric formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar acum și-au dus relația la alt nivel! Rapperul și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție pe cântăreață.

Deliric a cerut-o pe Inna de soție

Cei doi au o relație de mai bine de doi ani, și au decis că vor să rămână împreună până la adânci bătrâneți. Au fost mereu discreți în ceea ce privește iubirea dintre ei, așa că niciodată nu au oferit foarte multe detalii despre viața lor personală.

Ultima postare a Innei pe rețelele de socializare i-a uimit pe fanii săi. Cântăreața a postat în total patru imagini, iar în prima se vede inelul pe care l-a primit de la Deliric.

Artistul și-a dorit să o ceară în căsătorie pe iubita sa într-un mod impresionant, așa că a ales un inel cu diamant.

Inna și Deliric au demonstrat și cu alte ocazii că sunt un cuplu sudat. Recent, cei doi au fost nași de botez pentru fiul unei prietene. Evenimentul a avut loc în aer liber, iar cântăreața a purtat o rochie albă și mulată.

2022 a fost un an bun pentru Inna

Într-un interviu pentru revista Capital, Inna a spus că 2022 a fost un an bun pentru ea, „plin de proiecte frumoase”.

„Am avut un an bun, plin de proiecte frumoase care m-au făcut să fiu cât mai aproape de fanii mei prin muzica mea. Am organizat cel de-al doilea sezon al unui proiect special și drag mie „Dance Queen’s House”, 20 de zile în care am stat izolată într-o casă cu producători și compozitori alături de care am lucrat și am făcut multe piese.

A rezultat un album cu 15 piese ”Champagne Problems”. Fanii au putut fi la curent cu tot ce am făcut în casă, cum arată procesul creativ, datorită episoadelor de pe YouTube pe care le-am postat în acea perioadă. Am lansat și piesa ”Up” în colaborare cu Sean Paul, unul dintre cei mai iubiți artiști din lume și mă bucur că atât de multă lume a susținut-o, ajungând sus în topuri în mai multe țări din lume.

Am avut și cel de-al doilea sezon de Masked Singer, show-ul de la PRO TV în care am fost detectiv pentru a doua oară și care mi-a dat multă energie bună, aproape că nu simțeam că sunt la o filmare, era multă distracție. Și anul acesta, continuu cu multă muzică, urmează multe surprize și colaborări”, a spus cântăreața.