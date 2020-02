Avocatul Tonel Pop a declarat la RomâniaTV că familia lui Gheorghe Dincă primește mesaje codate din mai multe surse. Se pare de asemenea că familia lui Dincă ar fi ascuns mai multe numere de telefon, tocmai pentru a nu fi ascultați. Ei au declarat autorităților că au pierdut cartelele sau nu mai funcționează, iar autoritățile i-au crezut.

„Familia primeşte mesaje prin mai multe surse, la vorbitor, prin mesageri. Sunt mulţi oameni care duc vorba. Ştiu cam ce se poate face şi cum funcţionează un penitenciar. La audierile familiei lui Dincă, eu am ştiu că mai are câteva cartele şi le-am cerut. Am spus că vreau telefoanele acestor indivizi, să arate numerele cu care au vorbit între ei. Dincă avea în telefoanele lui numerele nevastei”, a declarat Tonel Pop.

Potrivit stenogramelor în care a fost interceptat Dincă, acesta le-a dat sfaturi membrilor familiei și apelează la tot felul de tertipuri pentru a face acest lucru. Nu în ultimul rând, acesta ține constant legătura cu familia prin intermediul avocatului care aduce colete și transmite mesaje.

Te-ar putea interesa și: