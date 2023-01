În 2023, MIPE oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie va fi în valoare de 1.400 lei şi va putea fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023. Acesta va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe:

700 lei/semestru, în luna februarie 2023, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023;

700 lei/semestru, în luna septembrie 2023, pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

Modelul cardurilor de energie a fost modificat

Vineri, pe 20 ianuarie, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat Ordinului MIPE 139/2023, care modifică modelul cardului pentru energie și al certificatului de validare a datoriei. Iată cum arată cele două documente:

La efectuarea unei plăți prin servicii de mandat poștal în scopul compensării prețului la energie, beneficiarii de ajutor vor fi obligați să prezinte următoarele documente:

-cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;

-actul de identitate al beneficiarului de sprijin;

-documentul/ documentele justificativ/ justificative prin care face dovada datoriei curente și/ sau restante față de furnizorul de energie și/ sau, după caz, față de asociația de proprietari/ locatari

În situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu decât cel care este inscripționat pe cardul de energie, contractul privind furnizarea energiei la domiciliul declarat împreună cu declarația pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la domiciliul unde locuiește.

MIPE virează banii pe 15 februarie

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Boloș, a anunțat că ministerul va începe să vireze banii la 15 februarie.

„Din oficiul poștal, după ce s-a completat dovada privind serviciile de mandat poștal, poșta are la dispoziție banii pe care noi i-am virat poștei, pentru toți beneficiarii. Nu este un mecanism în care lumea ia banii și după aceea am scăpat de sub control, scopul pe care îl avem prin intermediul acestui mecanism, ci pur și simplu noi avem virarea banilor.

Pe data de 15 februarie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene virează banii de la minister către Poșta Română, după care banii se găsesc în cont la Poșta Română și Poșta Română, pentru fiecare dintre beneficiari, încarcă aceste conturi de evidență poștale.

Ele se cheamă conturi de sume în mandat, dar n-aș vrea să înnebunim pe cei care ne urmăresc, ci pur și simplu Poșta Română deschide această fișă de evidență pentru fiecare dintre beneficiari și, apoi, cu fiecare plată, în baza documentelor prezentate, Poșta Română virează banii acolo unde este indicat de către asociația de proprietari.

Asociația de proprietari, în certificatul de validare a datoriei, consemnează datele sale de identificare și contul bancar și din banii virați de către MIPE către Poșta Română se face plata. De aceea poate sună ciudat că lumea nu vede banii. Nu este un mecanism cu bani, nu presupune ridicări de numerar.

Sunt (luate) plăți care se fac la comanda, dacă vreți, beneficiarului, prin aceste servicii de mandat poștal și poșta este cea care virează banii către furnizorii de energie”, a precizat ministrul Marcel Boloș.