Florin Salam a transmis un mesaj pe Facebook prin care dorea să clarifice unele lucruri. Pe parcursul desfășurării filmulețului, acesta a dorit să evidențieze că nu trebuie să uităm să fim buni în viață, precum și faptul că nu a cerut ajutor de la nimeni. Fanii au fost îngrijorați de vorbele și de tonul artistului din respectiva înregistrare.

Florin Salam: Oameni buni, eu nu am cerut ajutorul nimănui. Cumva, trebuie să ne adunăm, să comunicăm și noi

„Vă salut pe toți cei care sunteți alături de mine. Îi salut și pe cei pe care nu am apucat să îi cunosc. Îmi salut toată familia. O parte din familie, o parte mare din familia mea poate nu o văd de mult timp pentru că am meseria așa natură și stau departe de ei, ca să muncesc și să le aduc o pâine acasă. Asta e viața…

Trebuie să pierdem ceva ca să câștigăm altceva câteodată. Mă scuzați, poate am început așa brusc. Sunt și obosit și nu știu dacă am început bine sau nu. Ceea ce vreau să spun este că, noi, toți oamenii trebuie să fim la fel. Nu contează că altul e român, că e țigan, că e bogat, că e sărac, că e infractor, că e polițist. Aș vrea să mă audă toată lumea și copiii mei.

Nu găsisem un fel de exprimare până acum. Oameni buni, eu nu am cerut ajutorul nimănui. Cumva, trebuie să ne adunăm, să comunicăm și noi, în familie și cu oamenii pe care nu îi cunoști, că nu e greu să îl întrebi dacă simți ceva, să-l ajuți, că poate tu afli mai repede”, a spus Florin Salam pe pagina sa de Facebook.

Cântărețul de manele a evidențiat că trebuie să îl avem pe Dumnezeu în suflet, orice am face. Acesta crede că atunci când faci un bine, acesta se va întoarce înzecit

„Oameni buni, uite din momentul ăsta, 10 lei tot ai în casă. O pâine, două, trei tot ai în casă. Alții au milioane. Credeți-mă, eu nu sunt bogat. Sunt bogat pentru că îi am pe copii și am puterea să transmit mesajul ăsta. Asta ar fi cea mai mare bogăție a mea, să fiu tot timpul cum sunt acum. Că am foarte multe greșeli și îmi pare rău.

La ce dar mi-a dat Dumnezeu mie, eu nu trebuia să greșesc niciodată. Oameni buni, aveți 10 lei în casă. Când ieșiți peste o oră afară, dați 5 lei înapoi la un amărât. Nu ai 10 lei, dar ai 3 pâini. Poate că ai nevoie de ele că ai copii mulți, dar rupe jumate sau un colț de pâine. Și voi, ăștia mai bogați, nu mi-e rușine să o spun.

Haideți să începem să facem bine. Că noi toți când greșim, tot Pământul ăsta când facem rele, dăm viață celuilalt pentru care nici nu pot să-i pronunț numele.

Haideți să facem bine, ca să prindă viață Dumnezeu și să coboare celălalt. Uite, din momentul ăsta, dacă dai un colț de pâine, dacă dai 5 lei cuiva, dacă zici o vorbă bună, chiar dacă nu ai nimic, dar măcar fă o rugăciune, și roagă-te să scapi de cealaltă parte, și să-l oprești doar pe Dumnezeu în suflet, dacă tot Pământul ar gândi așa, atunci Dumnezeu se hrănește cu asta. Și nu trebuie să ne forțeze, trebuie să vadă că noi venim cu situația asta”, a mai transmis Florin Salam.

În trecut, s-a zvonit despre manelist că ar fi decedat, iar acesta a transmis ulterior un mesaj revoltător prin intermediul unui live.

„Nu am murit. Iar din păcate această informație reprezintă o palmă dură asupra credibilității presei din România. Ne vom revedea curând la concerte. Vă doresc sănătate tuturor”, a transmis atunci Florin Salam pe pagina sa, în urma uriașului scandal.