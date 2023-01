Vestea dimineții despre Florin Busuioc! Drama neștiută prin care a trecut prezentatorul meteo. Acum s-a aflat tot

Florin Busuioc este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori ai rubricii Meteo, el fiind mereu văzut cu zâmbetul pe buze. Totuși, viața nu a fost mereu roz pentru el și chiar a trecut prin momente dramatice.

Acesta a oferit un interviu în care vorbește despre cel mai dureros moment din viața sa, acela fiind anul în care a intrat la Facultatea de Teatru.

Busu povestește că a dat de mai multe ori examenul pentru a intra la această facultate și că de abia a cincea oară a reușit să intre. Bucuria a fost mare, însă a fost umbrită și de tristețe, deoarece mama prezentatorului rubricii meteo nu a trăit să vadă acest moment.

”După ce am dat de cinci ori la Facultatea de Teatru, a cincea oară a fost cu noroc. Eram în sală la teatrul Bulandra și vedeam, cred, Hamlet, cu Ion Caramitru.

Țin minte că eram și cu Mihai Bisericanu – care a intrat în același an la teatru cu mine. El era câteva rânduri mai în spate și văzuse listele celor care intraseră și m-am întors spre el și mi-a făcut semn, cu degetul, că e OK, am intrat. Atunci am simțit un fior extraordinar.

Cred că a fost unul dintre cele mai emoționante momente pe care le-am avut vreodată. Mai cu seamă că exact în anul acela, în martie, se prăpădise și mama și mi-ar fi plăcut ca ea să afle că am intrat la teatru, dar, din păcate, nu s-a putut”, a povestit Florin Busuioc pentru Pro TV.

Florin Busuioc nu se aștepta vreodată să ajungă atât de cunoscut

Anterior, într-un interviu pentru spectacola.ro, Busu povestea că nu s-a așteptat niciodată să ajungă atât de cunoscut. De asemenea, el a mai precizat că și-a dorit să facă televiziune, subliniind că îi place foarte mult ceea ce face.

„Niciodată. Să fiu sincer, mi-am dorit să fiu în televiziune, de foarte tânăr, și uite că s-a împlinit, până la urmă. Am ajuns la 60 de ani și iată-mă, tot în televiziune. Și sper să-mi dau duhul în televiziune, cum s-ar spune, sau pe scenă. Dacă ar fi să aleg, aș alege scena, dar e urât totuși chestia asta, pentru că publicul, săracul, n-are nicio vină să vină și să vadă unul care își dă dea duhul pe scenă( n. r. râde). Dar la nivel sentimental și metaforic, mi-ar plăcea să-mi dau duhul pe scenă”, a declarat Florin Busuioc pentru sursa anterior citată.