Florin Busuioc este celebrul prezentator de la PRO TV care nu are nevoie de descriere. Numele lui este cunoscut de milioane de români. Având o carieră îndelungată în televiziune, Busu se bucură de notorietate și aprecieri din partea românilor. Cu toate acestea, puțini știu că celebrul prezentator TV are și o soră.

Cu ce se ocupă sora lui Florin Busuioc?

Sora lui Busu are o ocupație complet diferită față de cea a actorului și prezentatorului rubricii meteo de la Știrile Pro TV. Mai exact, sora lui Florin Busuioc, pe nume Raluca Iorga, are o ocupație complet diferită, departe de lumina reflectoarelor. Raluca lucrează în domeniul învățământului, fiind profesoară de limba franceză la un liceu din Câmpina.

Raluca Iorga, a apărut în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, unde i-a făcut o surpriză actorului. Cei doi frați s-au bucurat de revedere și au depănat amintiri din vremea copilăriei lor.

„Vai, ce copilărie am avut! Nu ne-am certat niciodată, nici copii fiind, nici adulți. Eu, fiind mai mică, am acceptat orice joc îmi propunea. Eram cuminți amândoi”, a spus Raluca Iorga, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.

Totodată, Busu a povestit că a fost întotdeauna un frate protector. Florin Busuioc a dezvăluit că la un moment dat a bătut un bărbat ca să o apere pe Raluca.

Clipe dificile pentru Florin Busuioc

Florin Busuioc a vorbit, în urmă cu 2 luni, despre clipele cumplite prin care a trecut în noiembrie 2018, când a suferit un infarct miocardic la Craiova. Toată lumea s-a speriat la momentul respectiv, iar îndrăgitul om de televiziune a fost nevoit să ajungă pe masa de operație.

Din fericire, acesta a făcut schimbări masive în stilul său de viață și a renunțat la fumat. Totuși, Florin Busuioc a dezvăluit recent că a rămas cu o „jenă”. Acesta spune că tușește destul de rău, lucru pe care va trebui să-l îndure 7-8 ani.

„După infarct am rămas cu o jenă, am o mică chestie (n.r. tuse) care mă deranjează. Am fumat îngrozitor de mult și am înțeles că durează 7-8 ani până se curăță ,hornul’. Nu au trecut decât patru ani acum. Dimineața când spun vremea am această mică problemă. Nu am ce să fac! Nu am cum să rezolv această poveste”, a declarat Florin Busuioc în cadrul emisiunii „La Măruță”.