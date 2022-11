Neti Sandu și Florin Busuioc sunt printre cele mai vechi vedete de la PRO TV! Realizatoarea rubricii Horoscop și-a început activitatea profesională aproape cu 30 de ani în urmă, iar astăzi se bucură de simpatia a milioane de români. În mod analog, colegul său Florin Busuioc a venit la postul din Pache Protopopescu în anul 1996. Recent, Neti Sandu a vorbit despre relația pe care o are cu prezentatorul de la rubrica Meteo.

Neti Sandu a vorbit deschis despre relația cu Florin Busuioc

Neti Sandu și Florin Busuioc sunt doi prezentatori de la PRO TV România care nu au nevoie de descriere. Numele acestora este cunoscut de milioane de români. Având o carieră îndelungată în televiziune, cei doi se bucură de notorietate și aprecieri din partea românilor.

Telespectatorii nu îşi pot imagina cum ar arăta cele două rubrici fără ei. Neti Sandu activează la PRO TV de 27 de ani, în timp ce Busu este de 26 de ani la postul de televiziune. Nu multă lume cunoaște în ce relație se află cei doi prezentatori. Într-un interviu acordat publicației Viva.ro, Neti Sandu a vorbit despre relația cu Florin Busuioc.

„Busu e mai absent așa la tot ce se întâmplă în jur, dar aude tot, știe tot, e un suport mental, emoțional constant și necesar în lumea asta, unde suntem foarte multe fete. Și el are o imparțialitate. Fiecare îl apreciază pe celălalt.”, a declarat celebrul astrolog pentru sursa citată.

Neti a făcut dezvăluiri despre relația sa, care a durat 10 ani de zile

Neti Sandu nu este căsătorită, nu are nici copii și vorbește extrem de puțin despre viața sa privată. Cu puțin timp în urmă, însă, vedeta de la PRO TV a povestit despre faptul că a trăit o poveste de iubire care a durat 10 ani.

„E foarte greu să conviețuiești, în general. Dar am experimentat trăitul în doi. Mi-a plăcut. Am stat zece ani. Da. A fost așa cum am avut eu nevoie. Ideea este că trebuie să te completezi. Multe lucruri pe care le faci să fie admirate, aprobate de partener și tu să ai tot timpul ce să admiri.”, a spus Neti Sandu în podcastul lui Horia Brenciu de pe YouTube.