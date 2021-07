Experții britanici din domeniul sănătății au lansat un avertisment privind vaccinurile anti-COVID-19 Pfizer și Moderna. Potrivit prospectului, acestea pot provoca leziuni cardiace.

Temerile legate de legăturile vaccinurilor de tip ARNm, asociate cazurilor de miocardită au crescut în ultimele săptămâni, în urma unui șir de cazuri la adulți tineri și copii din Israel și SUA.

Acum, Autoritatea de Supraveghere a Medicamentelor din Marea Britanie și-a actualizat informațiile de siguranță pentru a accepta că afecțiunea este un posibil efect secundar al ambelor vaccinuri, fără un anunț oficial.

Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor Medicale (MHRA) insistă asupra complicației – inflamația mușchiului inimii care poate deteriora organul în timp – este încă „extrem de rară” și „de obicei ușoară”.

„Schimbă complet” dezbaterea despre vaccinarea copiilor

Afecțiunea nu a fost enumerată ca potențial efect secundar decât săptămâna trecută, când MHRA a lansat cele mai actualizate date de supraveghere a siguranței. Cardiologii spun că beneficiile ambelor doze depășesc în mod clar riscurile pentru marea majoritate a populației.

Cu toate acestea, ei spun că „schimbă complet” dezbaterea despre vaccinarea copiilor în Marea Britanie. Nu vor primi doza de AstraZeneca din cauza legăturilor sale cu cheaguri de sânge mortale la tineri.

Statisticile MHRA datate până pe 23 iunie arată că 60 de cazuri de miocardită au fost observate în rândul celor imunizați cu vaccinul Pfizer. Au existat, de asemenea, 42 de cazuri de pericardită – o afecțiune similară care afectează stratul protector din jurul inimii.

Miocardita este oficial un efect secundar al vaccinului anti-COVID de la Pfizer și Moderna

Cinci cazuri de miocardită și două de pericardită au fost detectate la vârsta de peste 18 ani cărora li s-au administrat vaccinurile Moderna. Ambele complicații au fost observate și la pacienții cărora li s-a administrat vaccinul AstraZeneca.

„Oamenii ar trebui să se prezinte pentru prima și a doua vaccinare atunci când sunt invitați să facă acest lucru, cu excepția cazului în care se recomandă altfel.”, spun experții, potrivit Daily Mail.

Broșurile cu informații despre produse, publicate de guvern, spun că miocardita și pericardita sunt posibile efecte secundare.

Experții spun că este urgentă nevoie de date mai detaliate despre riscuri, mai ales având în vedere temerile privind a doua doză de vaccin. Aproximativ 8 milioane de britanici așteaptă a doua doză de vaccin cu Pfizer sau Moderna

Dr. June Raine, directorul executiv al MHRA, a declarat: „În Marea Britanie au fost administrate peste 79 de milioane de doze de vaccinuri Covid, salvând mii de vieți, iar sfatul nostru rămâne că beneficiile vaccinării depășesc riscurile.

Am analizat cu atenție rapoartele despre reacțiile adverse suspectate care implică tipuri de inflamații cardiace cunoscute sub numele de miocardită și pericardită și am ajuns la concluzia că vaccinurile Covid produse de Pfizer / BioNTech și Moderna pot fi corelate cu o creștere mică a riscului acestor afecțiuni foarte rare. Cazurile au avut tendința de a fi ușoare, iar marea majoritate și-au revenit cu un tratament simplu și odihnă.

Dovezile disponibile pentru vaccinul Covid al AstraZeneca nu sugerează un risc crescut de miocardită sau pericardită. Niciun medicament nu prezintă risc și, în acest caz, riscul pare a fi mic. Vom continua să monitorizăm îndeaproape această problemă.

Raportul risc-beneficiu pentru Pfizer / BioNTech și pentru vaccinul Moderna rămâne favorabil. Este încă extrem de important ca oamenii să se prezinte pentru prima și a doua vaccinare atunci când sunt invitați să facă acest lucru, cu excepția cazului în care se recomandă altfel.”, a precizat directorul executiv al MHRA.

Sursa foto: Dreamstime