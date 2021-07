Deputatul PSD Alexandru Rafila a explicat că anumiți medici refuză să se vaccineze deoarece și în rândul cadrelor medicale există persoane care cred în medicina alternativă. Cu toate astea, el spune că este greu să spună exact motivul pentru care aceștia nu vor să se vaccineze.

În timp ce spune că nu este împotriva medicinei alternative, reprezentantul României la OMS spune că nu toate bolile pot fi tratate cu acest tip de medicină.

“Eu nu am nimic împotriva acestei medicine alternative, nu o blamez, dar sunt foarte multe lucruri pe care nu poţi să le înlocuieşti cu medicina alternativă. O boală infecţioasă vă spun cu siguranţă că poţi să încerci cu medicina alternativa….Nu poţi să influenţezi lucrurile astea. A, dacă ai dureri articulare sau alte lucruri de genul ăsta şi faci acupunctură, sigur are un efect, are şi explicaţie, are şi o bază raţională, un efect pozitiv de exemplu, al acupuncturii practicată de mii de ani. Dar dacă ai o boală infecţioasă, nu o să poţi să rezolvi printr-o metodă să spunem alternativă”, a transmis Rafila.