Cea de-a 22-a ediţii a raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 (GEMO) arată că industria de media şi divertisment din România ar urma să crească în acest an cu 8,09% comparativ cu 2020. Mai exact, este vorba despre o valoare de 2,62 miliarde euro, peste nivelul pre-pandemie (2,53 miliarde euro în 2019).

Sursa citată mai precizează că estimările arată și faptul că industria va continua să crească până în 2025, cu o rată medie anuală de 7,68%. Deși există incertitudini, prognozele arată pozitiv pentru acest domeniu, susține că Florin Deaconescu.

„Veniturile industriei de media şi divertisment din România au scăzut cu 4,23% anul trecut, din cauza restricţiilor impuse de pandemie, cele mai afectate fiind încasările cinematografelor.

Deşi incertitudinea experimentată în ultimele 18 luni nu s-a încheiat, estimarea privind veniturile în anii următori este încurajatoare, mai ales datorită creşterii consistente a consumului pe platforme digitale”, spune Florin Deaconescu, Partener şi Liderul echipei de servicii dedicate sectorului de Tehnologie, Media şi Telecom, PwC România.

Cum a evoluat industria media în Europa

În ceea ce privește evoluția la nivel european, raportat la nivel de regiune, România a înregistrat anul trecut cea mai mică scădere a industriei de media şi divertisment dintre ţările din Europa Centrală şi de Est incluse în raport. Un exemplu este Ungaria, care a înregistrat o scădere de 6,03%, Polonia de 5,92% şi Cehia de 4,94%.

Totodată, având în vedere faptul că tot mai multe persoane și-au petrecut o bună parte din timp în casă, piaţa de servicii „Over-the-top” OTT (ex. Netflix sau HBO Go) din România a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere pe piaţa media şi de divertisment, de 27,16%, la 29 milioane de euro, şi va continua să crească şi în acest an cu o rată estimată de 22,43%, până la 36 milioane de euro.

O a doua cea mai mare creştere la nivelul pieţei a fost înregistrată de segmentul de jocuri video şi e-sports (sporturi electronice), de 17,08%, până la 154 de milioane de euro. Pentru acest an, se estimează un avans de 18,94%, până la 184 de milioane de euro.

În ceea ce privește publicitatea pe internet, aceasta a urcat cu 8,33%, la 106 milioane de euro, în 2020. Acest segment va continua să crească şi în acest an, cu 11,78%, la 118 milioane de euro. România are cea mai mică piaţă de publicitate pe internet din Europa Centrală şi de Est, dar cu cea mai rapidă creştere.

Și vânzările de carte au fost influențate pozitiv de restricțiile din timpul pandemiei, crescând cu 3,63% în 2020, până la valoarea de 67 de milioane de euro. Pe de altă parte, pentru acest an este previzionată, însă, o stagnare.

Televiziunea şi conţinutul video consumat acasă s-au menţinut anul trecut la o valoare de 515 milioane de euro, o evoluţie similară fiind estimată şi pentru 2021. Acesta este al doilea cel mai mare segment din România în termeni de venituri generate, după accesul la internet.

Veniturile din publicitatea TV au crescut și ele anul trecut peste 2%, la 312 milioane de euro, iar în 2021 sunt estimate să ajungă la 339 milioane de euro.

Cele mai afectate industrii

De cealaltă parte, pandemia COVID-19 a avut și un impact negativ asupra mai multor industrii. Cele mai afectate au fost cinematografia, accesul la internet, piaţa de publicitate outdoor, ziarele şi revistele tipărite, radio, media B2B (Business to business) care cuprinde anuarele şi cataloagele cu informaţii de afaceri şi publicitatea din acestea, revistele nişate, cărţile profesionale, târgurile şi expoziţiile.

În ceea ce privește cheltuielile pentru accesul la internet, acestea reprezintă cel mai mare segment al industriei, cu 41% din piaţă. În 2020, acesta a scăzut cu 3,95%, la 1 miliard de euro, comparativ cu anul anterior, dar raportul indică o revenire în 2021, cu o creştere de 8,44%.

Situația cinematografelor a fost cea mai gravă, în 2020 înregistrându-se o scădere de 80%, până la o valoare de 12 milioane de euro. Pe de altă parte, anul acesta este estimată o revenire a acestui sector până la 24 de milioane de euro, dar mult sub nivelul din 2019, de 60 de milioane de euro.

Pandemia a mai afectat și piaţa de publicitate out-of-home (-21,5%), care a ajuns la o valoare de 27 de milioane de euro în 2020, însă perspectivele pentru acest an arată însă o revenire până la 32 de milioane de euro.

Sectorul media B2B a înregistrat și el la rândul său o scădere de 20,53%, până la 133 de milioane de euro, dar are perspective de revenire în 2021, cu o rată de creştere de 7,17%.

Presa tipărită din România, afectată grav de pandemie

Ziarele și revistele tipărite din România au fost și ele grav afectate de pandemie. Potrivit datelor, acestea şi-au adâncit scăderea cu 20,79% în 2020, până la 55 de milioane de euro, urmând să urce cu 11% în acest an.

În același timp, segmentul radio, muzică şi podcast a scăzut cu 21,41%, anul trecut, dar va reveni pe creştere în 2021 şi va ajunge la 27 milioane de euro. La nivel global, veniturile industriei de media şi divertisment vor creşte cu 6,5% în 2021, după o scădere de 3,8% în 2020.

De menționat este faptul că, Raportul Global Entertainment & Media Outlook analizează 14 segmente ale industriei de media şi divertisment din 53 de teritorii şi facilitează compararea datelor referitoare la consumatori şi cheltuielile de publicitate.

În ceea ce privește segmentele acoperite de acest raport, ele sunt: cărti, media B2B, cinema, acces la internet, publicitate pe internet, ziare şi reviste, muzică, radio şi podcasturi, publicitate outdoor, video OTT, televiziune tradiţională şi consum de video acasă, publicitate TV, jocuri video şi sporturi electronice, realitate virtuală.