„Tendinta in sectorul Media si Telecomunicatii, observata de la inceputul anului 2019, este de consolidare la nivel global pe fondul nevoii de a genera si difuza continut atractiv si de a furniza cat mai eficient servicii cu valoare adaugata pentru clienti. Marii jucatori isi planifica foarte atent strategia de dezvoltare viitoare, iar companiile nou intrate trebuie sa faca eforturi mari sa isi gaseasca locul in lantul de creare a valorii aflat intr-o continua evolutie. Ne asteptam sa vedem si in Romania tranzactii mari in 2019, atat in media cat si in telecomunicatii, unde consolidarea pietei vine din nevoia de a se crea sinergii si implicit valoare pentru actionari. Prima TV este un post TV fanion cu o istorie indelungata, trecand prin mai multe tranzactii, cu un brand inca foarte puternic si poate reprezenta o buna oportunitate de dezvoltare a unei noi platforme media in Romania sau un activ valoros pentru companiile TV deja prezente in piata” spune George Ureche, Liderul departamentului de Fuziuni si Achizitii, PwC Romania.

Grupul Prima Broadcasting SRL a fost înființat în anul 1992, iar televiziunea Prima Tv a fost lansată cu doi ani mai târziu, în 1994. Din cauza obstacolelor pe care a trebuit să le depăseașcă, societatea a intrat în procedura insolvenței, cu scopul reorganizării activității. În anul 2017, creditorii au aprobat un plan de reorganizare care prevede inclusive opțiunea de business transfer. De asemenea, în luna mai 2019, compania și creditorii acesteia au decis să acorde mandate exclusive de vânzare către PwC România pentru finalizarea unei posibile tranzacții, potrivit WallStreet.

Te-ar putea interesa și: