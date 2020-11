Meciuri de top în Champions League pe 24-25 noiembrie

Dinamo Kiev – FC Barcelona: gazdele vor cel puțin un punct

Barcelona nu are emoții în privința calificării, dar meciul din deplasare cu Dinamo Kiev nu este deloc o simplă formalitate! Ucrainenii au arătat o formă bună în partida tur, pierzând la limită, scor 2-1. Catalanii vor înfrunta astfel o formație care joacă pe principiul totul sau nimic, astfel că nu este deloc exclus să vedem un rezultat favorabil gazdelor sau un scor egal. Va reuși Dinamo Kiev să își depășească limitele și să obțină cel puțin un punct în fața unei formații multe superioare valoric? La pariuri online, cotele sunt foarte atractive pentru astfel de pariuri curajoase.

PSG – Leipzig: francezii se gândesc doar la victorie

Vicecampioana Europei nu a avut deloc un start bun în Champions League în acest an și este în pericol de a fi eliminată chiar din faza grupelor. PSG se află pe locul 3 în grupa H, cu doar 3 puncte, având nevoie de victorie pe Parc des Princes. Campioana Franței a pierdut cu 2-1 la Liepzig și acum are nu doar de luat o revanșă, fiind vorba de economia punctelor în grupă. Leipzig nu are evoluții bune în ultimele deplasări, recent fiind învinsă la Manchester cu 5-0 de către United. Folosindu-se funcția de creare pariu pe Unibet, se poate ajunge la o cotă excelentă (2.63) pentru un pariu Victorie PSG și Ambele marchează, selecție cu mari șanse de reușită, dacă nu apar surprize.

Bayern Munchen – Salzburg: un meci de la care se așteaptă multe goluri

Formația simbol a Germaniei și-a onorat statutul de favorită în grupa A, unde are 3 victorii în 3 partide. În tur, Bayern a învins cu 6-2 în Austria, iar Salzburg pare victimă sigură la Munchen. Se așteaptă un meci cu multe goluri și se pot selecta pariuri pe număr mare de schimbări de scor, dar și pe faptul că ambele formații vor marca. Statisticile validează astfel de așteptări: Bayern are o medie de 3.4 goluri marcate în ultimele 10 meciuri pe Allianz Arena, iar Salzburg a punctat în fiecare dintre ultimele 10 partide în care a evoluat în calitate de echipă oaspete.

Inter Milano – Real Madrid: totul sau nimic pentru gazde

Fabulos contextul în care se joacă partida Inter Milano – Real Madrid: după 3 etape de Champions League, echipele care erau favorite în grupa B joacă într-un derby al suferinței, din postura de ultime clasate. Monchengladbach și Sahtior ocupă primele două poziții în clasament, în timp ce Real Madrid are patru puncte, iar Inter doar două. Pentru italieni, situația este de-a dreptul dramatică: dacă pierd, aproape că pot uita de primăvara europeană. Nici un egal nu este prea bun pentru Inter, care are nevoie de victorie cu orice preț. În meciul de la Madrid, Real s-a impus cu 3-2. O variantă la pariuri ce poate fi selectată cu funcția Creare Pariu pe Unibet: 1x și Ambele marchează, la o cotă totală de 2.00.

Multe alte idei pot fi alese pentru pariuri Champions League – fiecare partidă are în jur de 300 de selecții disponibile la agenția de pariuri online Unibet. Există și promoții, așa cum este 25 RON Bonus pentru pariurile de minim 50 RON pe UEFA Champions League. Mai nou, se poate folosi chiar varianta Cash Out 100% pre-meci, dacă te răzgândești legat de un pariu. Și încă o veste bună: disponibilă utilizatorilor români, tehnologia Apple Pay permite transferuri cu 0% comision la Unibet, ideal pentru utilizatorii de iPhone sau iPad.