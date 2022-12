Un virus străvechi care a rămas înghețat în permafrostul siberian timp de 48.500 de ani a devenit acum cel mai vechi virus reactivat până acum, susțin oamenii de știință. Anterior, oamenii de știință au descoperit și alte virusuri vechi care au ”dormit” în permafrost, scrie Bgr.com.

În straturile cele mai profunde, care pot ajunge și până la 1,5 km, permafrostul siberian este un adevărat congelator, care conservă intactă materia organică care are o vechime de și de un million de ani.

Un virus cu o vechime de 48.5000 de ani descoperit în permafrostul siberian

Un astfel de virus străvechi a fost reactivat, după ce a fost înghețat timp de aproximativ 50.000 de ani. Virusul a fost găsit împreună cu alte șase virusuri în permafrostul siberian.

Cel mai „tânăr” virus a fost înghețat timp de 27.000 de ani, în timp ce cel mai „bătrân” are o vechime de 48.5000 de ani. Astfel, virusul descoperit acum este mai vechi dintre cele pe care oamenii de știință le-au reactivat până acum.

De ce este importantă reactivarea unui virus „adormit”

Reactivarea unui virus vechi ar putea părea o idee terifiantă, dar oamenii de știință s-au asigurat că acest lucru se face într-un laborator, sub un control strict. Deși sunt periculoase, virusurile ar putea ajuta cercetătorii să se pregătească pentru o viitoare pandemie, pe măsură ce permafrostul se dezgheață.

Având în vedere amenințarea continuă pe care o reprezintă schimbările climatice, inclusiv pentru permafrostul de pe tot globul, o astfel de pregătire este esențială, spun oamenii de știință.

Pandoravirusul sau Virusul Gigant

Cercetătorii au descoperit virusul, cu o vechime de 48.500 de ani, pe fundul unui lac din Yukechi Alas din Yakutia, Rusia.

Virusul reactivat este cunoscut sub numele de Pandoravirus sau Virusul Gigant și infecteează organisme unicelulare cunoscute sub numele de amibe. În plus, virusurile descoperite până acum par a fi pandoravirusuri și, pe baza experimentelor de până acum, sunt active și se reproduc la subiecții de testare.

Amenințare pentru sănătatea oamenilor

Echipa care a coordonat cercetarea, condusă de microbiologul Jean- Marie Alempic de la Centrul Național francez pentru Cercetare Științifică, spune că aceste virusuri reactivate sunt o potențială amenințare pentru sănătatea oamenilor. De aceea, spune el, trebuie făcute studii suplimentare pentru a evalua pericolul pe care acești agenți infecțioși l-ar putea reprezenta pentru omenire, pe măsură ce sunt readuși la viață.

Mulți dintre agenții patogenii care vor fi eliberați în urma dezghețării permafrostului vor fi complet necunoscuți pentru cercetători, deși rămâne de văzut cât de infecțioși vor deveni odată ce vor fi expuși la lumina, căldura și oxigenul mediului exterior.