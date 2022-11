Nu vom mai avea o problemă de sănătate publică așa cum s-a întâmplat în anul 2021 cu pandemia de COVID. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat că acest lucru se datorează faptului că acum majoritatea a trecut prin boală sau s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Rafila a precizat că a semnat o comandă de 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID pentru cei care doresc să se protejeze împotriva noii tulpini.

Întrebat, sâmbătă seară, la TVR Info, dacă va reveni numărul mare de cazuri de COVID-19, Alexandru Rafila a precizat că şi virusul e altul acum.

”Nu cred că vom mai avea o problemă de sănătate publică similară ca şi magnitudine cu ceea ce s-a întâmplat în 2021, nici măcar cu ceea ce s-a întâmplat în valul 5, în 2022. Dar e un virus cu o mare variabilitate genetică, aşa sunt toate virusurile ARN, nu e numai coronavirusul şi virusul HIV şi virusul hepatic tip C, toate sunt virusuri cu variabilitate mare. Noi, cu toţii, am trecut prin boală, ne-am şi vaccinat şi am trecut prin boală”, a spus ministrul Sănătății.

El a precizat că nu ne mai aflăm în faţa acestui virus, descoperiţi, cum eram în urmă cu doi ani, nu mai suntem la fel.

„Noi suntem alţii. Şi virusul e altul că vedeţi, el se modifică”, a declarat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţii a precizat că România a reuşit să vândă 7,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID în Ungaria şi Germania.

”Noi facem în fiecare an, vaccinare gripală. Opinia mea este că începând cu anul viitor, vom face o vaccinare sezonieră şi împotriva infecţiei cu noul coronavirus care nu o să mai fie nou, la anul o să aibă 4 ani vechime”, a arătat acesta.

El a menționat că a lucrat foarte mult să reducă expunerea financiară enormă a României în ceea ce priveşte vaccinul acesta care a fost achiziţionat în cantităţi enorme şi de către ţara noastră.

„Primul lucru pe care l-am făcut a fost să valorificăm vaccinul pe care îl aveam şi am vândut în luna ianuarie altor ţări, Germaniei şi Ungariei, am vândut 7,5 milioane de doze”, a subliniat Rafila.

Alexandru Rafila a mai spus că a semnat o comandă de 3 milioane de doze de vaccin.

”Mai rămăseseră de achitat în acest an, 11,2 milioane de doze şi am avut o negociere intensă cu Comisia şi producătorii, pentru că dacă nu făceam o comandă nu primeam formula nouă a vaccinului. Şi ne găseam într-un paradox, eram obligaţi să cumpărăm 11 milioane de doze dintr-un vaccin care nu se mai foloseşte, din care avem deja câteva milioane pe care le aruncăm”, a spus ministrul.

El a precizat că a semnat o comandă de 3 milioane de doze care dau posibilitatea persoanelor care au făcut 2 sau 3 doze cu vaccinul vechi să îşi facă un rapel. Potrivit lui Rafila, avem 8 milioane, 8 milioane şi jumătate de persoane care s-au vaccinat cu două doze şi aproape 3 care s-au vaccinat cu 3 doze.