Canadianca de origine română pur și simplu a explodat în ultimul an și uimește pe toată lumea. Este cea mai tânără jucătoare ajunsă vreodată în ultima fază a turneului american. Anul acesta ea a câștigat 27 de partide și a pierdut doar , iar la Indian Wells a ajuns nu pe tabloul principal ci grație unui wild card.

Ea a trecut noaptea trecută de Elina Svitolina (24 de ani, 6 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4.

“Meciul ăsta a avut suișuri și coborâșuri. Am început ceva mai slab, însă mi-am revenit la 3-0, mulțumesc lui Dumnezeu! Svitolina a fost în control în al doilea set, iar eu am început să ratez mai mult. Apoi, în setul al treilea, am rămas calmă sau cel puțin asta am încercat. Am găsit resursele în mine. Am dat totul. Așa cum spun întotdeauna, mi-am căutat loviturile. A fost un meci nebun, un fel de roller coaster. Sunt extrem de fericită că am reușit să îl duc la capăt cu bine. Tremur toată în momentul de față! Este incredibil, sincer vă spun că am rămas fără cuvinte. Nu am cuvinte”, a declarat Andreescu, după meciul cu Svitolina.